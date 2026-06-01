Donald Trump afirmó que "la próxima semana" podría concretarse un acuerdo con Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, expuso que la próxima semana podría alcanzarse un acuerdo con Irán para poner fin a la guerra y reabrir el estrecho de Ormuz, que permanece bloqueado en el marco del conflicto bélico, pese a que Teherán afirmó que paralizó las negociaciones en respuesta a los ataques de Israel contra el Líbano.
En diálogo con ABC News, Trump aseguró que el posible acuerdo con Irán "tiene buen aspecto" y señaló que espera que se concrete "en el transcurso de la próxima semana". Además, afirmó que resolvió las trabas de las conversaciones: "Hoy hubo un pequeño problema, pero lo solucioné muy rápidamente, como probablemente ya habrán notado".
Las negociaciones de la Casa Blanca con Irán enfrentaron versiones contradictorias sobre sus negociaciones. Por un lado, distintos medios iraníes afirmaron que Teherán suspendió los contactos diplomáticos por los ataques israelíes en Líbano. En ese sentido, la Guardia Revolucionaria advirtió que esas operaciones cruzan “líneas rojas” y podrían generar respuestas no convencionales.
No obstante, Trump negó la suspensión y restó importancia a los reportes, ya que aseguró que no hubo notificación oficial. “No me importa si se terminaron, sinceramente. Realmente no me importa. No podría importarme menos”, expresó y al poco tiempo a través de la misma plataforma anunció el avance de las negociaciones: “Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán”.
Las condiciones innegociables de Estados Unidos en la guerra con Irán
A través de sus redes sociales, Trump detalló las exigencias que considera fundamentales para avanzar en las negociaciones. Entre los puntos principales se destacan:
- Prohibición nuclear absoluta: Irán debe aceptar que nunca tendrá una bomba o arma nuclear.
- Destrucción de material enriquecido: El llamado "polvo nuclear" enriquecido, que se encuentra enterrado tras los bombardeos estadounidenses del año pasado, deberá ser desenterrado y destruido por Estados Unidos en coordinación con el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).
- Apertura del Estrecho de Ormuz: El tránsito marítimo en el estrecho debe ser restablecido de inmediato de forma bidireccional y, fundamentalmente, sin el cobro de peajes por parte de Irán.
- Desminado: Se exige la remoción y destrucción de todas las minas acuáticas en la zona en un plazo de 30 días.
El mandatario añadió que, de cumplirse estas condiciones, el bloqueo naval estadounidense sobre los puertos iraníes sería levantado gradualmente, permitiendo a Teherán retomar la venta de petróleo.