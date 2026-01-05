5 de enero de 2026 Inicio
Tras la captura de Nicolás Maduro, se disparan las acciones de petroleras estadounidenses

La detención trajo optimismo a los mercados, que reaccionaron con fuertes subas en la apertura de Wall Street. "Nuestras empresas van a reparar la infraestructura de petróleo y empezar a generar dinero para el país", anunció Donald Trump.

Fuertes subas en la apertura de Wall Street.

"Vamos a tener las grandes empresas petroleras de Estados Unidos, las más grande del mundo van a gastar miles de millones de dólares, van a reparar la infraestructura de petróleo y empezar a generar dinero para el país", anunció el presidente norteamericano, Donald Trump, durante el fin de semana.

Como reacción positiva, este lunes sube la cotización de petroleras como ExxonMobil (+4,10%), Chevron (+7,6%) o ConocoPhillips (+7,2%), así como la de empresas de servicios petroleros como Halliburton (+8,9%) o Schlumberger (+9,3%), además de empresas de refinado y transporte como Marathon Petroleum (+5,3%) o Valero Energy (+5,8%).

Estados Unidos autorizó a Chevron a reiniciar operaciones petroleras en Venezuela

La administración Trump autorizó a Chevron a reactivar sus operaciones en Venezuela luego de meses de suspensión, en medio de un acuerdo que incluyó la liberación de detenidos y el compromiso de que los beneficios no lleguen al gobierno de Maduro. Según confirmó Bloomberg, la medida forma parte de un entendimiento más amplio entre Washington y Caracas.

El pacto incluyó la liberación de 10 ciudadanos estadounidenses detenidos en Venezuela y la repatriación de 250 venezolanos encarcelados en El Salvador. El acuerdo garantiza que los derechos de explotación e impuestos derivados no beneficiarán directamente al Gobierno de Nicolás Maduro.

Trump conferencia 3-1-26
Donald Trump dio su apoyo a las petroleras estadounidenses para operar en Venezuela.

En cuanto al precio del petróleo, los mercados reaccionaron con moderación. El crudo Brent subió apenas un 0,1%, hasta los u$s68,57 por barril, ante la expectativa de un posible aumento en la oferta global.

Chevron, con sede en Houston, era la única gran petrolera estadounidense que mantenía presencia en Venezuela. A través de empresas conjuntas con la estatal PDVSA, su producción alcanzaba los 240 mil barriles diarios antes de la suspensión en mayo, lo que representaba cerca del 25% de la producción nacional.

"Chevron lleva a cabo sus actividades en todo el mundo de conformidad con las leyes y reglamentos aplicables a su negocio, así como con los marcos de sanciones establecidos por el Gobierno de Estados Unidos, incluso en Venezuela", afirmó el vocero de la compañía, Bill Turenne.

