Detuvieron al principal sospechoso por el femicidio de Dulce María Candia, la adolescente asesinada en Misiones Se trata de un hombre de 46 años identificado como Mario Alberto y que, según fuentes judiciales, sería remisero. "Estoy convencido de que el detenido es culpable", aseguró el director general de seguridad de la Policía de la provincia. Por Agregar C5N en









El hombre fue localizado en el barrio 20 de Junio, en la localidad de El Dorado. Policía de Misiones

El principal sospechoso por el femicidio de Dulce María Candia, la joven de 17 años que fue asesinada en Misiones, fue detenido en las últimas horas e identificado como Mario Alberto, un hombre de 46 años el cual, según fuentes judiciales, sería remisero. "Estoy convencido de que el detenido es culpable", aseguró el director general de seguridad de la Policía de la provincia, Raúl Maslowski.

La aprehensión fue concretada en el barrio 20 de junio en la mañana en un operativo conjunto entre el personal de la Unidad Regional III, de la Dirección Homicidios y de la Secretaría de Apoyo para las Investigaciones Complejas (Saic).

Fuentes policiales detallaron a medios locales que se implementó una “investigación integral” la cual incluyó “relevamientos, análisis de registros, pericias, entrevistas y diversas diligencias que permitieron reconstruir los últimos movimientos de la víctima”.

femicidio misiones El cuerpo fue hallado el jueves 28 de mayo. Además, se secuestraron dos teléfonos celulares que serán peritados en las próximas horas para buscar información que intente esclarecer el motivo del crimen.

El femicidio de Dulce Candia El cuerpo de la adolescente de 14 años fue hallado el jueves 28 de mayo en una obra en construcción del barrio misionero de El Tucán. La autopsia realizada luego determinó que Dulce Candia murió a causa de una asfixia mecánica