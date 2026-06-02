Una participante de Gran Hermano sufrió un llamativo problema y podría irse del reality

Un imprevisto de salud encendió las alarmas en la casa más famosa del país y puso en duda la continuidad de una jugadora histórica.

Tamara Paganini regresó a la casa de Gran Hermano enfocada en tener la revancha que busca desde la primera edición del reality. Sin embargo, en los últimos días la participante quedó en el ojo de la tormenta por un dolor de cabeza que no se relaciona con el juego ni con algo parecido. Lo que le sucede es un problema con su dentadura , que la tiene preocupada por lo que le pueda pasar.

La histórica exjugadora les contó a sus compañeros que se le cayó un diente mientras está en el programa . Con el paso de los días, el panorama se complicó todavía más cuando aseguró que otra pieza se le había partido , lo que generó dudas sobre cómo seguirá su permanencia en el reality . La secuencia fue detallada por la propia participante durante los últimos días de convivencia. Según relató, primero se le desprendió una pieza dental y, poco después, sufrió la rotura de otra.

La situación encendió las alarmas entre los fanáticos del programa, sobre todo porque hasta ahora no se sabe si la producción va a intervenir con asistencia odontológica para solucionarle el problema. Mientras tanto, en las redes sociales ya se debate intensamente si corresponde romper el aislamiento para que reciba la atención necesaria o si el drama dental pasará a ser parte de su convivencia diaria.

A raíz de que saliera a la luz el inconveniente, una gran cantidad de usuarios recordaron que en 2022 Paganini había mostrado en sus redes sociales parte de un tratamiento odontológico que se estaba realizando. En esa oportunidad, la exparticipante subió fotos vinculadas a la colocación de implantes y hasta posteó un video desde la playa donde detallaba las precauciones que tomaba para no dañar las fundas dentales.

Quién se fue de Gran Hermano este lunes 1 de junio

La gala más reciente de Gran Hermano Generación Dorada dejó una nueva eliminación. Se trata de Tatiana "Tati" Luna, quien tuvo que abandonar la casa, luego de su reciente ingreso hace 13 días, tras ser eliminada gracias del voto del público, con una diferencia aplastante frente a su rival en la placa definitiva. Con la salida de Luna, el número de participantes quedó en 22.

Tatiana Luna Rusherking Instagram @tatiluna.ok

La placa final tenía a cinco nominados en la cuerda floja: Brian Sarmiento, Leandro Nigro, Tamara Paganini, Tati Luna y "Titi" Tcherkaski. La tensión fue en aumento a medida que Santiago del Moro comunicaba quiénes salían de peligro, hasta que el mano a mano decisivo se redujo a Tatiana y a Titi. Finalmente, el veredicto del público fue contundente: Tati Luna quedó eliminada con el 71,4% de los votos en contra, mientras que Titi acumuló el 28,6%.

Con la salida de Tati Luna, el juego entra en una etapa de pura estrategia y reposicionamiento para los cuatro que lograron salvarse de la eliminación. La convivencia, sin embargo, promete ponerse cada vez más picante no solo por las alianzas que se desarman. Ahora, todas las miradas están puestas en cómo reaccionará la casa ante la baja de una de sus integrantes y quién logrará tomar el liderazgo en una competencia que no da tregua y se vuelve más exigente de cara a la recta final.