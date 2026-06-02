Declaración jurada de Manuel Adorni: el Gobierno asegura que se presentará "esta o la próxima semana"

Desde Casa Rosada se refirieron a la situación actual del jefe de Gabinete, que está denunciado por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y coacción a testigos. De todas maneras, aclararon que no hay una fecha exacta.

El Gobierno volvió a pronunciarse este martes sobre la presentación de la declaración jurada del jefe de Gabinete, Manuel Adorni , denunciado e investigado en la Justicia por enriquecimiento ilícito, malversación de fondos y coacción a testigos. Pese a que evitaron brindar una fecha exacta, desde Casa Rosada esgrimieron que será " esta o la próxima semana ".

"Sobre la declaración jurada de Adorni: dicen en Rosada que no hay fecha exacta, agregan que “No falta mucho, será esta o la próximo semana”, reveló el periodista de C5N Lautaro Maislin en su cuenta de X.

Lejos quedaron las promesas del presidente Javier Milei, que semanas atrás hablaba de una presentación "inminente" en la Justicia, hecho que finalmente no ocurrió y acrecentó las especulaciones políticas sobre el accionar del funcionario.

Sobre la DECLARACIÓN JURADA de ADORNI: dicen en Rosada que no hay fecha exacta, agregan que “No falta mucho, será esta o la próximo semana”.

Fuentes cercanas al oficialismo insistieron en la inocencia del jefe de Gabinete e incluso anticiparon que la ventana de posibilidades para que Adorni de a conocer su declaración jurada es entre el 11 y el 15 de junio. De concretarse este última, sería en el feriado del lunes en conmemoración del Paso a la Inmortalidad del General Don Martín Miguel de Güemes y en la previa al debut de la Selección argentina en el Mundial 2026. Desde Balcarce 50, todos los cañones apuntan al comienzo de la Copa del Mundo, con la intención de desviar el curso informativo y la atención mediática.

Durante todo este tiempo, la tensión dentro de LLA escaló a niveles críticos cuando Patricia Bullrich decidió presentar su propia declaración 41 días antes del vencimiento oficial, un gesto interpretado como una presión directa hacia Adorni. La vicepresidenta, Victoria Villarruel, también se sumó a las voces críticas al manifestar públicamente que "todos estamos esperando" que el exvocero muestre sus activos. A estas presiones se añadieron senadores aliados como Luis Juez, quien fue tajante al pedir la renuncia de Adorni bajo la premisa de que su "límite es la corrupción".

Revelan nuevos pagos millonarios de Manuel Adorni y Bettina Angeletti: más de $85 millones en tarjetas de crédito

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y su esposa, la coach ontológica Bettina Angeletti, realizaron gastos y consumos por más de $85 millones en tarjetas de crédito durante 2025 con un promedio de $7,1 millones por mes. En ese momento, el salario del exvocero era de $3,5 millones y Angeletti todavía era monotributista.

El análisis que realizó Hugo Alconada Mon para La Nación en base a datos oficiales del Banco Central (BCRA), registros bancarios reservados y fuentes con acceso a información financiera reveló que desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026 los gastos totales con tarjetas fueron de $176 millones, abonados mediante débitos automáticos desde cuentas bancarias y sin registrar mora, bajo la calificación de "Situación 1, Normal".

Entre los gastos registrados aparecen $700.000 en expensas de country y $800.000 en matrículas de colegios, entre otros. En el cambio de estilo de vida, Adorni redujo sus gastos en términos reales, mientras que los de Angeletti crecieron un 21%, concentrando la mayor parte. Incluso alcanzó un pico de $7,8 millones en septiembre de 2025. Coincide con su paso de monotributista a trabajadora autónoma que paga IVA y Ganancias.