4 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Nicolás Maduro

Según revelaron funcionarios estadounidenses, el venezolano reclutado por la agencia de inteligencia de Estados Unidos recibió los u$s50 millones que el presidente Donald Trump había ofrecido como recompensa para detener al líder del régimen chavista.

Por
Según los funcionarios norteamericanos

Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos reclutó a una persona cercana al régimen venezolano y que tenía acceso a cada uno de los pasos del presidente depuesto Nicolás Maduro que fue clave para su captura a partir de un despliegue militar ordenada desde Wwashington. Así lo aseguró el medio norteamericano New York Times, según le revelaron funcionarios involucrados en la operación.

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.
Te puede interesar:

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Después de que la CIA contactó a la persona venezolana que trabajaba para el régimen, la agencia pudo realizar acciones de inteligencia que condujeron a la captura de Maduro, a partir del monitoreo constante de su ubicación con una flota de drones furtivos que proporcionaban una información constante desde el cielo sobre lo que pasaba en el terreno.

MADURO

Si bien aún no se difundió la manera en la que la agencia de inteligencia norteamericana reclutó al colaborador venezolano, los funcionarios contactados por el New York Times aseguraron que esta persona recibió los u$s50 millones que la administración de Donald Trump ofreció por información que llevara hacia la captura de Maduro.

John Ratcliffe, director de la CIA, había anticipado el año pasado, durante su discurso de confirmación en el cargo, que iba a liderar una agencia más agresiva y dispuesta a realizar operaciones encubiertas no solo para recopilar información de relevancia para la Casa Blanca, sino también para promover la política estadounidense.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/PeteHegseth/status/2002504193924342003&partner=&hide_thread=false

En el otoño local pasado, Trump había autorizado a la CIA a tomar medidas más agresivas en torno a Venezuela, cuando la campaña militar contra las supuestas narcolanchas que partían del país sudamericano ya estaba en marcha. En noviembre, el presidente norteamericano le autorizó a la agencia la preparación de una serie de operaciones para desestabilizar al régimen chavista de Maduro.

Después de una veintena de ataques a embarcaciones que, según las acusaciones de Washington, transporaban drogas prohibidas hacia su país y más de 100 muertos en estas ejecuciones extrajudiciales, la Casa Blanca autorizó el primer bombardeo en territorio venezolano. Este sucedió en un muelle que una banda del crimen organizado local utilizaba para cargar estupefacientes, luego de que la CIA y el ejército tuvieran "meses de planificación meticulosa".

Según citó el New York Times, cuando se realizó este último ataque, la CIA ya tenía la ubicación constante de Maduro. Pero se tardó más de una semana para concretarse su captura que lideró el grupo especial Delta Force, a partir de la información recolectada con la agencia de inteligencia.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la madrugada del sábado, ya llegaron durante esta misma tarde a una base militar norteamericana, ubicada en la ciudad de Nueva York, donde serán juzgados por narcotraficantes.

Después de que Maduro y Flores fueran detenidos por el grupo militar de élite Delta Force, el matrimonio fue trasladado en un helicóptero hasta el USS Iwo Jima, uno de los buques de guerra norteamericanos más importantes de su flota, que estaba desplegado en el mar Caribe. Desde allí, navegaron hasta la base militar estadounidense de Guantánamo, ubicada en Cuba, y finalmente se dirigieron a Nueva York en avión, donde aterrizaron durante la tarde de este sábado y fueron recibidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) y agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

maduro nueva york
Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en un avión hasta la base militar de Nueva York, en Estados Unidos.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en un avión hasta la base militar de Nueva York, en Estados Unidos.

Según la cadena CNN, Maduro será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn, a la espera de su primera declaración ante la Justicia. Cabe recordar que, en 2020, el líder del régimen chavista en Venezuela fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y otros delitos vinculados al uso de armas de fuego automáticas.

Flores será acusada por los mismos cargos de su marido ya que la Justicia norteamericana también la acusa de ser parte del Cartel de los Soles, la supuesta banda del crimen organizado liderada por Maduro, y que era tanto la encargada de recibir sobornos, como así también de tener el trato con otros delincuentes.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Michelo, el influencer argentino, se expresó en contra del ataque propugnado contra Venezuela.

El mensaje de Michelo, el influencer argentino, desde Caracas en pleno bombardeo

El presidente francés Emmanuel Macrón se comprometió ante la lider opositora venezolana María Corina Machado a luchar por la liberación de los presos políticos del régimen de Nicolás Maduro.

Macron se comunicó con Machado y se comprometió por la liberación de los presos políticos en Venezuela

El Metropolitan Detention Center de Brooklyn es la única cárcel federal de Nueva York.

"El infierno en la Tierra": la temida prisión donde alojarán a Nicolás Maduro y a su esposa

Protestas en la Casa Blanca, uno de los puntos

Intervención militar de EEUU en Venezuela: protestas contra Trump en Nueva York y la Casa Blanca

Nicolás Maduro fue fotografiado una vez capturado por las Fuerzas estadounidenses.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Rating Cero

El cocinero de 56 años pelea por su vida.

"A la montaña no le importa si sos famoso": la dura frase de un guía del Lanín tras el accidente de Christian Petersen

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

Ahora, llegó a la gran N roja un estreno estadounidense de 2018, se trata de Maze Runner: La cura mortal, la película que ya está disponible en este sitio web y podés disfrutar desde la comodidad de tu casa. 
play

Maze Runner, la cura mortal, llegó a Netflix y es tendencia entre los jóvenes: qué parte es de la histórica saga

Stephen Lang y la exigente preparación física para Avatar.

La impresionante transformación de Stephen Lang para Avatar: así se ve a los 73 años

La historia muestra su evolución fuera del escenario y conecta con el público desde una mirada cercana y humana.
play

Así es Rebbeca G, el documental de una famosa cantante contemporánea que sorprende en Netflix

últimas noticias

Delcy Rodríguez ocupará el cargo de Presidenta de Venezuela, según el Tribunal Superior de Justicia.

Delcy Rodríguez asumió la presidencia de Venezuela tras la captura de Maduro por parte de EEUU

Hace 52 minutos
Según los funcionarios norteamericanos, el colaborador venezolano recibió los u$s50 millones de recompensa por haber facilitado la captura de Nicolás Maduro.

Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Maduro

Hace 1 hora
El presidente de Venezuela fue fotografiado ni bien pisó suelo estadounidense.

Video: así llegaba Nicolás Maduro a Nueva York tras ser capturado en Caracas

Hace 1 hora
Lionel Messi tendrá un año cargado de competiciones, entre ellas, el Mundial 2026.

Lionel Messi tiene nuevo compañero argentino: la figura de Racing que jugará en Inter Miami

Hace 1 hora
Enterate que depara el zodíaco para tu signo.

Horóscopo de hoy, domingo 4 de enero de 2026

Hace 1 hora