Cómo fue la infiltración de un agente de la CIA para capturar a Nicolás Maduro

Según revelaron funcionarios estadounidenses, el venezolano reclutado por la agencia de inteligencia de Estados Unidos recibió los u$s50 millones que el presidente Donald Trump había ofrecido como recompensa para detener al líder del régimen chavista.

La Agencia Central de Inteligencia (CIA) de Estados Unidos reclutó a una persona cercana al régimen venezolano y que tenía acceso a cada uno de los pasos del presidente depuesto Nicolás Maduro que fue clave para su captura a partir de un despliegue militar ordenada desde Wwashington. Así lo aseguró el medio norteamericano New York Times, según le revelaron funcionarios involucrados en la operación.

Después de que la CIA contactó a la persona venezolana que trabajaba para el régimen, la agencia pudo realizar acciones de inteligencia que condujeron a la captura de Maduro , a partir del monitoreo constante de su ubicación con una flota de drones furtivos que proporcionaban una información constante desde el cielo sobre lo que pasaba en el terreno.

Si bien aún no se difundió la manera en la que la agencia de inteligencia norteamericana reclutó al colaborador venezolano, los funcionarios contactados por el New York Times aseguraron que esta persona recibió los u$s50 millones que la administración de Donald Trump ofreció por información que llevara hacia la captura de Maduro.

John Ratcliffe , director de la CIA, había anticipado el año pasado, durante su discurso de confirmación en el cargo, que iba a lidera r una agencia más agresiva y dispuesta a realizar operaciones encubiertas no solo para recopilar información de relevancia para la Casa Blanca, sino también para promover la política estadounidense.

En el otoño local pasado, Trump había autorizado a la CIA a tomar medidas más agresivas en torno a Venezuela , cuando la campaña militar contra las supuestas narcolanchas que partían del país sudamericano ya estaba en marcha. En noviembre, el presidente norteamericano le autorizó a la agencia la preparación de una serie de operaciones para desestabilizar al régimen chavista de Maduro.

Después de una veintena de ataques a embarcaciones que, según las acusaciones de Washington, transporaban drogas prohibidas hacia su país y más de 100 muertos en estas ejecuciones extrajudiciales, la Casa Blanca autorizó el primer bombardeo en territorio venezolano. Este sucedió en un muelle que una banda del crimen organizado local utilizaba para cargar estupefacientes, luego de que la CIA y el ejército tuvieran "meses de planificación meticulosa".

Según citó el New York Times, cuando se realizó este último ataque, la CIA ya tenía la ubicación constante de Maduro. Pero se tardó más de una semana para concretarse su captura que lideró el grupo especial Delta Force, a partir de la información recolectada con la agencia de inteligencia.

Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores llegaron a Nueva York

El presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, quienes fueron capturados por las Fuerzas Armadas de Estados Unidos durante la madrugada del sábado, ya llegaron durante esta misma tarde a una base militar norteamericana, ubicada en la ciudad de Nueva York, donde serán juzgados por narcotraficantes.

Después de que Maduro y Flores fueran detenidos por el grupo militar de élite Delta Force, el matrimonio fue trasladado en un helicóptero hasta el USS Iwo Jima, uno de los buques de guerra norteamericanos más importantes de su flota, que estaba desplegado en el mar Caribe. Desde allí, navegaron hasta la base militar estadounidense de Guantánamo, ubicada en Cuba, y finalmente se dirigieron a Nueva York en avión, donde aterrizaron durante la tarde de este sábado y fueron recibidos por la Administración de Control de Drogas (DEA) y agentes de la Oficina Federal de Investigación (FBI).

maduro nueva york Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores fueron trasladados en un avión hasta la base militar de Nueva York, en Estados Unidos.

Según la cadena CNN, Maduro será trasladado al Metropolitan Detention Center (MDC), una cárcel federal ubicada en Brooklyn, a la espera de su primera declaración ante la Justicia. Cabe recordar que, en 2020, el líder del régimen chavista en Venezuela fue acusado por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York por los cargos de narcoterrorismo, conspiración para importar cocaína a Estados Unidos y otros delitos vinculados al uso de armas de fuego automáticas.

Flores será acusada por los mismos cargos de su marido ya que la Justicia norteamericana también la acusa de ser parte del Cartel de los Soles, la supuesta banda del crimen organizado liderada por Maduro, y que era tanto la encargada de recibir sobornos, como así también de tener el trato con otros delincuentes.