1 de junio de 2026 Inicio
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Donald Trump anunció el fin de los ataques de Hezbolá contra Israel y resaltó progresos con Irán

El presidente estadounidense aseguró que el fin de los ataques permitió acelerar el entendimiento con Irán, en línea con la estrategia de Washington para estabilizar la región.

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Donald Trump aseguró que Hezbolá se comprometió a detener los ataques en el terrirorio israelí.

Donald Trump aseguró que Hezbolá se comprometió a detener los ataques en el terrirorio israelí.

Redes sociales

En medio de una nueva escalada militar en el Líbano, el presidente estadounidense Donald Trump comunicó a través de Truth Social que Hezbolá acordó detener los ataques contra Israel y destacó avances en las negociaciones con Irán, en el marco de los esfuerzos de Washington por alcanzar un entendimiento que contribuya a la estabilidad en Medio Oriente.

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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“Tuve una conversación muy productiva con el primer ministro Bibi Netanyahu, de Israel, y no habrá tropas entrando en Beirut, y cualquier tropa que estuviera en camino ya ha dado marcha atrás”, aseguró Trump este lunes a través de la red social.

De hecho, tras el llamado del mandatario, fuentes militares indicaron que las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) retrasaron una operación prevista contra los suburbios del sur de la capital libanesa.

Trump y Netanyahu en Israel 13-10-25

Asimismo, el presidente republicano añadió que también tuvo un acercamiento con Hezbollah a través de representantes de alto nivel y "acordaron que todos los disparos cesarán”.

En ese contexto, Trump señaló que para que los acuerdos se mantengan ambas partes deberán cumplir con sus responsabilidades: “Israel no los atacará y ellos no atacarán a Israel”, destacó.

Donald Trump - red social

A pesar de lo expuesto por Trump, las negociaciones de la Casa Blanca con Irán enfrentaron versiones contradictorias sobre sus negociaciones. Por un lado, distintos medios iraníes afirmaron que Teherán suspendió los contactos diplomáticos por los ataques israelíes en Líbano. En ese sentido, la Guardia Revolucionaria advirtió que esas operaciones cruzan “líneas rojas” y podrían generar respuestas no convencionales.

No obstante, Trump negó la suspensión y restó importancia a los reportes, asegurando que no hubo notificación oficial. “No me importa si se terminaron, sinceramente. Realmente no me importa. No podría importarme menos”, expresó y al poco tiempo a través de la misma plataforma anunció el avance de las negociaciones: “Las conversaciones continúan, a un ritmo rápido, con la República Islámica de Irán”.

Pese a lo que indicó el presidente estadounidense en sus redes oficiales, Irán considera presionar rutas marítimas estratégicas, incluso con un posible cierre del estrecho de Ormuz y acciones en Bab el Mandeb. Por el momento, las diferencias sobre la extensión de la tregua, el programa nuclear y los misiles siguen siendo obstáculos y se complica alcanzar una solución más amplia al conflicto.

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