Se filtró un apasionado beso entre Wanda Nara y Maxi López tras 13 años de su separación

Las imágenes revolucionaron las redes con una escena inesperada entre dos figuras que dejaron atrás años de conflictos mediáticos.

El exfutbolista y la famosa volvieron a estar en boca de todos.

La relación entre Wanda Nara y Maxi López volvió a ocupar el centro de la escena mediática luego de que se conociera el episodio más esperado de Triángulo Amoroso, la ficción vertical de Telefe que ambos protagonizan interpretándose a sí mismos. Tras varias semanas de expectativa, finalmente salió a la luz la secuencia en la que la expareja protagoniza un apasionado beso , una escena que rápidamente se volvió viral y generó una ola de comentarios entre los seguidores de ambos.

El truco que usaron Wanda Nara y Maxi López para darse un beso y no tener problemas con Daniela Christiansson

La historia detrás de este momento tiene un fuerte componente simbólico. Wanda y Maxi estuvieron casados entre 2008 y 2013 y son padres de tres hijos . Luego de años marcados por conflictos públicos, disputas mediáticas y diferencias familiares, lograron reconstruir su vínculo en los últimos tiempos. Ese acercamiento se fortaleció especialmente después de la separación de la conductora de Mauro Icardi , permitiéndoles mostrar una relación mucho más cordial y cercana.

Desde que Telefe anunció el proyecto, una de las mayores incógnitas giraba alrededor de cómo resolverían las escenas románticas entre ambos. Finalmente, la ficción respondió a esa expectativa con una secuencia que no pasó inadvertida. El video fue acompañado desde las redes oficiales del canal con una frase que alimentó aún más las especulaciones y el impacto del capítulo: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos" .

Sin embargo, detrás de la grabación existió un detalle técnico que llamó especialmente la atención. Muchos usuarios se preguntaron cómo se había concretado la escena considerando la actual relación de Maxi López con la modelo sueca Daniela Christiansson . Según trascendió, la producción recurrió a herramientas de inteligencia artificial para recrear el momento romántico.

Se supo a quién propuso Wanda Nara para la nueva edición de MasterChef Celebrity

Mientras Telefe trabaja en la planificación de una nueva temporada de MasterChef Celebrity para finales de 2026, comenzaron a surgir los primeros nombres vinculados al futuro casting del exitoso certamen gastronómico. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre los participantes, distintas versiones coinciden en que Wanda Nara volverá a asumir la conducción del ciclo y también tendría participación activa en la selección de algunas figuras.

nora-colosimo-y-wanda-nara-2250957 Nora Colosimo, la madre de las Nara, junto a Wanda.

La experiencia de la edición anterior habría sido clave para consolidar su influencia dentro del programa. En aquella temporada, la empresaria colaboró con la incorporación de varios famosos que terminaron generando gran repercusión entre el público. Por ese motivo, la producción le habría otorgado margen para acercar sugerencias y recomendar nuevos participantes para la próxima edición.

Según reveló el periodista Martín Salwe en el programa SQP, una de las personas impulsadas por Wanda ya tendría prácticamente acordada su incorporación. Se trata de Nora Colosimo, quien estaría dispuesta a asumir el desafío culinario.

La propia Nora ya tuvo una reciente experiencia frente a las cámaras durante su participación en Triángulo Amoroso, donde dejó una declaración que ahora vuelve a cobrar relevancia: "Ocurrencias de Wanda. Fue divertido, la pasé muy bien, me gustó. Yo no tengo vergüenza y me gustó la actuación".

Además de su madre, Wanda también habría acercado otro nombre que genera enorme expectativa dentro de la producción: Daniela Christiansson. La modelo sueca, actual pareja de Maxi López, aparece entre las alternativas que analiza Telefe para integrar el reality.

maxi lopez Daniela Christiansson Maxi López con su actual pareja, Daniela Christiansson.

Sobre esa posibilidad, el exfutbolista reconoció públicamente que existen dudas sobre los momentos que podrían surgir entre Daniela y Wanda dentro del programa, especialmente por las preguntas incisivas que suele realizar la conductora. Sin embargo, aclaró que la decisión final dependerá exclusivamente de la modelo, por lo que la incógnita continúa abierta mientras avanza el armado de una temporada que promete volver a reunir a varias de las figuras más comentadas del espectáculo argentino.