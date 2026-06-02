2 de junio de 2026 Inicio
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Javier Milei y Luis Caputo defienden el plan económico ante empresarios en el Congreso del IAEF

El Presidente y el ministro de Economía exponen este martes en el cierre del 43º Congreso Buenos Aires del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas, que se realiza en el Centro de Convenciones Buenos Aires bajo el lema "Nuevo contexto global: el desafío de la consolidación".

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Javier Milei y Luis Caputo disertan este martes en el cierre del 43º Congreso Buenos Aires del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

Javier Milei y Luis Caputo disertan este martes en el cierre del 43º Congreso Buenos Aires del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF).

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, hablan este martes frente al círculo rojo financiero y empresario en el cierre del 43º Congreso Buenos Aires del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza este martes 2 junio en el Centro de Convenciones Buenos Aires bajo el lema "Nuevo contexto global: el desafío de la consolidación".

Mieli no quiere intervenir en la competitividad local mientras Caputo descarta bajar impuestos en el corto plazo.     
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Javier Milei y Luis Caputo defenderán su plan económico ante el círculo rojo financiero

Según la agenda oficial, Caputo participará a las 18:05 de una entrevista con Pablo Miedziak, presidente del IAEF, y luego Milei tendrá a su cargo las palabras finales de la ceremonia de cierre, entre las 18:35 y las 19:00.

La ceremonia de apertura estará a cargo de Miedziak, el presidente del Comité Organizador, Pablo De Gregorio, y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.

También participarán otros funcionarios: la agenda oficial prevé exposiciones de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y gobernadores como Raúl Jalil, de Catamarca, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.

La jornada pondrá sobre la mesa la transición entre el ordenamiento de las cuentas públicas y el desarrollo microeconómico, una demanda recurrente del círculo rojo hacia Caputo que, sin embargo, no logra penetrar en el despacho presidencial.

CEOs y líderes corporativos llegan al encuentro con reclamos sobre competitividad, presión tributaria y condiciones para el financiamiento productivo, esperando definiciones sobre la continuidad del programa económico y la baja de la inflación. Por ahora, el Gobierno mantiene su línea: Milei se niega a intervenir en la competitividad local vía importaciones y Caputo descarta cualquier alivio impositivo generalizado en el horizonte cercano.

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