Javier Milei y Luis Caputo defienden el plan económico ante empresarios en el Congreso del IAEF

El presidente Javier Milei y el ministro de Economía, Luis Caputo, hablan este martes frente al círculo rojo financiero y empresario en el cierre del 43º Congreso Buenos Aires del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), que se realiza este martes 2 junio en el Centro de Convenciones Buenos Aires bajo el lema "Nuevo contexto global: el desafío de la consolidación".
Según la agenda oficial, Caputo participará a las 18:05 de una entrevista con Pablo Miedziak, presidente del IAEF, y luego Milei tendrá a su cargo las palabras finales de la ceremonia de cierre, entre las 18:35 y las 19:00.
La ceremonia de apertura estará a cargo de Miedziak, el presidente del Comité Organizador, Pablo De Gregorio, y del jefe de Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, Jorge Macri.
También participarán otros funcionarios: la agenda oficial prevé exposiciones de Vladimir Werning, vicepresidente del Banco Central; Pablo Quirno, ministro de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto; Martín Menem, presidente de la Cámara de Diputados; y gobernadores como Raúl Jalil, de Catamarca, y Alberto Weretilneck, de Río Negro.
La jornada pondrá sobre la mesa la transición entre el ordenamiento de las cuentas públicas y el desarrollo microeconómico, una demanda recurrente del círculo rojo hacia Caputo que, sin embargo, no logra penetrar en el despacho presidencial.
CEOs y líderes corporativos llegan al encuentro con reclamos sobre competitividad, presión tributaria y condiciones para el financiamiento productivo, esperando definiciones sobre la continuidad del programa económico y la baja de la inflación. Por ahora, el Gobierno mantiene su línea: Milei se niega a intervenir en la competitividad local vía importaciones y Caputo descarta cualquier alivio impositivo generalizado en el horizonte cercano.