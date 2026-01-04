4 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: tiene balnearios y diques y te renueva con su aire puro

Un destino del Valle de Punilla combina paisajes serranos, celebraciones tradicionales y actividades al aire libre en un entorno marcado por agua y naturaleza.

Turismo en Córdoba: aire puro y paisajes en Villa Parque Siquiman.

Turismo en Córdoba: aire puro y paisajes en Villa Parque Siquiman.

  • Villa Parque Siquiman se consolida como una opción natural dentro del Valle de Punilla por su entorno serrano y sus cursos de agua.
  • Arroyos, balnearios y lago conforman el eje de las actividades recreativas y deportivas de la zona.
  • Fiestas gauchas y celebraciones religiosas le aportan identidad cultural y tradición al calendario local.
  • La cercanía con Carlos Paz y Córdoba Capital facilita el acceso y potencia su perfil turístico.

Villa Parque Siquiman aparece como uno de los destinos que mejor sintetiza la propuesta de turismo en Córdoba vinculada al descanso y al contacto con la naturaleza. Con un entorno atravesado por balnearios, arroyos y un dique, la comuna del Valle de Punilla se distingue por su aire puro, sus paisajes abiertos y una marcada presencia de aves que refuerzan la sensación de renovación.

El atractivo del lugar se apoya en una geografía dominada por el agua. El lago San Roque, junto a los arroyos Las Mojarras y Las Catas, delimita buena parte del territorio y habilita múltiples propuestas recreativas. Esa combinación convierte a la localidad en una opción elegida tanto para escapadas cortas como para estadías más extensas, con actividades al aire libre como eje.

Además del entorno natural, la vida comunitaria y las tradiciones ocupan un rol central dentro del perfil turístico local. A lo largo del año, distintas celebraciones y fiestas gauchas refuerzan la identidad serrana y atraen visitantes que buscan experiencias culturales integradas al paisaje y al ritmo propio de la región.

Villa Parque Siquiman 2
El destino del Valle de Punilla suma propuestas de turismo en Córdoba vinculadas al aire libre, las tradiciones gauchas y el contacto permanente con el entorno serrano.

El destino del Valle de Punilla suma propuestas de turismo en Córdoba vinculadas al aire libre, las tradiciones gauchas y el contacto permanente con el entorno serrano.

Dónde queda Villa Parque Siquiman

La comuna se ubica en el Valle de Punilla, a corta distancia de los principales centros turísticos de la región. Se encuentra a 10 kilómetros de Villa Carlos Paz y a 5 kilómetros de Bialet Massé, lo que la posiciona como una alternativa cercana y accesible dentro del corredor turístico cordobés. Su entorno serrano y su cercanía con el lago San Roque definen su identidad geográfica.

Qué puedo hacer en Villa Parque Siquiman

Las propuestas recreativas están directamente vinculadas al paisaje. Los balnearios La Olla y La Toma se suman a los arroyos Las Mojarras y Las Catas como puntos ideales para refrescarse y disfrutar del entorno natural. El dique San Roque amplía la oferta con deportes náuticos, pesca y zonas de playa.

A estas actividades se agregan caminatas, cabalgatas y paseos en mountain bike, además de un circuito religioso que incluye la capilla Nuestra Señora de Fátima y la de San Pedro Pescador. Las plazoletas funcionan como espacios de descanso y recreación, mientras que las fiestas gauchas y jineteadas aportan un fuerte componente cultural, con celebraciones destacadas como la del santo patrono, cada 29 de junio.

Se completa la propuesta con opciones vinculadas a la vida local y al descanso. La oferta gastronómica incluye parrillas, restaurantes, almacenes y proveedurías, que acompañan las jornadas al aire libre con platos tradicionales de la región. Además, la disponibilidad de cabañas y hoteles permite extender la estadía y aprovechar el ritmo tranquilo del lugar, consolidando a Villa Parque Siquiman como un destino pensado tanto para escapadas breves como para vacaciones centradas en la naturaleza y las tradiciones serranas.

Cómo llegar a Villa Parque Siquiman

Desde la Ciudad de Buenos Aires, la distancia aproximada hasta Villa Parque Siquiman es de 780 kilómetros, lo que convierte al destino en una opción viable tanto para viajes largos en auto como para combinaciones aéreas y terrestres.

En auto, el recorrido habitual parte por la Autopista Buenos Aires–Rosario (RN 9), continúa por la Circunvalación de Rosario y luego empalma con la Autopista Córdoba–Rosario, hasta ingresar a la ciudad de Córdoba. Desde allí, se toma la Ruta Nacional 20 y posteriormente la Ruta Nacional 38, que conduce directamente a Villa Parque Siquiman tras unos 17 kilómetros. El tiempo estimado de viaje es de 8 a 9 horas, según tránsito y paradas intermedias.

En micro, existen servicios diarios desde la Terminal de Ómnibus de Retiro hasta la Terminal de Córdoba Capital, con una duración aproximada de 9 a 10 horas. Una vez en Córdoba, se debe abordar un servicio interurbano por Ruta Nacional 38 con destino a localidades del Valle de Punilla, como Carlos Paz o Bialet Massé, y descender en Villa Parque Siquiman. El tramo final demanda alrededor de 50 minutos.

Villa Parque Siquiman 3
El dique San Roque y los balnearios locales concentran actividades recreativas y deportivas durante todo el año.

El dique San Roque y los balnearios locales concentran actividades recreativas y deportivas durante todo el año.

En avión, el vuelo desde Aeroparque Jorge Newbery o Ezeiza hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Ambrosio Taravella tiene una duración cercana a 1 hora y 20 minutos. Desde el aeropuerto, el traslado en auto o transporte terrestre hasta Villa Parque Siquiman implica recorrer unos 55 kilómetros, con un tiempo estimado de 1 hora y 15 minutos, combinando accesos urbanos y las rutas RN 20 y RN 38.

