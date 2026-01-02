2 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el impresionante volcán que te deja anonadado

Se trata de una cima de 1.600 metros, ubicada al oeste de la provincia.

Por
En Córdoba hay un impresionante volcán que te va a dejar anonadado. 

  • El Volcán Poca se encuentra en el departamento de Pocho, Traslasierra.
  • Es un destino turístico popular por su belleza natural y actividades de aventura.
  • Forma parte de los Volcanes de Pocho, una cadena de conos volcánicos extintos con millones de años de antigüedad.
  • La principal actividad es el senderismo para ascender al volcán, que tiene una altura de 1600 metros sobre el nivel del mar.

Córdoba sorprende por su variedad de paisajes. Desde lagunas, ríos y sierras, también tiene volcanes. En este caso, los volcanes de Pocho, pertenecen a un sistema volcánico extinto que data de más de 5 millones de años y aún hoy se puede visitar.

El río es perfecto para refrescarse en verano en Córdoba. 
Turismo en Córdoba: el sitio que propone sumergirse en los ritmos de propios de un pueblo

Desde lejos también se pueden avistar los picos volcánicos que en otras épocas fueron de más de 3.000 metros, cuando tenían mucha actividad volcánica. Hoy en dicha ya no tienen dicha actividad pero le dan un marco bastante particular al oeste cordobés.

El volcán Poca es uno de los que más altura posee, con 1600 metros de altura. Como en otros lugares de Córdoba, allí es posible realizar trekking de dificultad baja, pero en un ambiente único. Se llega hasta la base en vehículo particular y de allí se emprende la caminata de dos horas aproximadamente. A mitad de camino se encuentra el mirador Poca, donde se puede ver el sistema volcánico en su totalidad, junto a una condorera.

Córdoba Volcán Poca

Dónde queda el volcán Poca

El Volcán Poca se encuentra en la región de los Volcanes de Pocho, en el noroeste de la provincia de Córdoba, cerca de localidades como Taninga y Salsacate, siendo un atractivo para el turismo de aventura con senderismo hacia su cima de 1.600 metros.

Qué puedo hacer en el volcán Poca

En el Volcán Poca, Córdoba, se puede hacer senderismo y trekking por sus senderos autoguiados.

También se puede disfrutar del ascenso a la cumbre (con guía), del avistaje de aves y la flora nativa, participar en cursos de fitomedicina y permacultura, y experimentar retiros de yoga y autoconocimiento, todo dentro de una reserva privada que también ofrece alojamiento y cocina artesanal.

También es posible hacer avistaje de cóndores andinos en la cima del volcán en determinados horarios y épocas del año.

Cómo llegar al volcán Poca

Para llegar a los Volcanes de Pocho (incluyendo el Poca) desde Córdoba Capital en auto, se debe tomar la RN 38 hacia el oeste hasta Villa de Soto, luego desvíate por la RP 15 hacia Taninga, y finalmente toma la RP 28 hacia Las Palmas/Chancaní, un recorrido de unos 230 km que lleva a un paisaje único con volcanes inactivos y palmeras caranday. El camino es de ripio y tierra en algunos tramos, ideal para ir al atardecer.

Para llegar al Volcán Poca desde Córdoba Capital en colectivo, se debe ir primero a la Terminal de Córdoba y tomar un micro hacia Villa Carlos Paz o Taninga/Cabalango, usando empresas como Follow o similares; desde allí, deberás coordinar un transporte adicional (taxi/remis/transporte privado) hacia la Ruta 28 y el acceso por calle de tierra a la Reserva del Poca, ya que no hay servicio directo de colectivo hasta la base del volcán, y es obligatorio contratar un guía para la cumbre.

Para llegar al Volcán Poca desde Buenos Aires en avión, debes volar desde Buenos Aires a Córdoba, un vuelo corto de una hora y media, y desde el Aeropuerto de Córdoba, tomar un alquiler de auto o transfer/bus hacia la zona de Villa Carlos Paz/La Cumbrecita/Valle de Calamuchita, donde se encuentra el volcán (una reserva privada), requiriendo luego una coordinación con guías locales para el ascenso, ya que no es accesible solo en transporte público.

