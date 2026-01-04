4 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el paraíso oculto que maravilla a todos los visitantes

Se encuentra en las Sierras Chicas, a 45 kilómetros al norte de la capital provincial.

La Gruta Virgen del Carmen es un atractivo turístico en Córdoba. 

La Gruta Virgen del Carmen es un atractivo turístico en Córdoba. 

  • Villa Cerro Azul es una pequeña localidad a 45 kilómetros al norte de Córdoba capital.
  • El río Chavascate es su principal atractivo natural, con aguas cristalinas, ollas naturales y playas de arena ideales para familias.
  • El entorno permite realizar senderismo de diversa dificultad y avistaje de aves con vistas panorámicas.
  • El pueblo destaca por sus ferias de artesanos locales y su fuerte enfoque en el turismo sustentable.

Uno de los destinos más elegidos para pasar el verano 2026 en Argentina es Córdoba. La provincia, ubicada en la región central del país, ofrece una variedad de propuestas turísticas y paisajes que son de gran atractivo para miles de personas que deciden vivir la experiencia del verano cordobés.

Esta localidad brinda múltiples opciones acuáticas más allá del dique principal.
Turismo en Córdoba: la comuna hermosa que está rodeada de un lago imponente

En el departamento Colón, en el corazón de las Sierras Chicas de Córdoba, Villa Cerro Azul se alza como un secreto bien guardado para quienes buscan el contacto con la naturaleza y la desconexión total. Además de su innegable valor natural, esta pequeña localidad ofrece una ubicación privilegiada para explorar la riqueza histórica de la región y disfrutar de su cultura local. Este destino es, en definitiva, un rincón cordobés que invita a bajar las revoluciones y reconectar con lo esencial.

Su mayor atractivo es el Río Chavascate, que atraviesa la villa con sus aguas cristalinas. En sus márgenes, hay pequeñas playas de arena rodeadas de sauces y piedras. Es ideal para refrescarse en los días de mucho calor y para pasar las tardes descansando debajo de la sombra de los árboles rodean el curso de agua.

Dónde queda Villa Cerro Azul

Cerro Azul córdoba (2)

Villa Cerro Azul se encuentra a unos 45 kilómetros al norte de la ciudad de Córdoba y a muy pocos minutos de localidades más grandes como Agua de Oro y Salsipuedes. Es recomendable contar con vehículo particular para acceder al pueblo. Se encuentra a aproximadamente 750 kilómetros de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Qué puedo hacer en Villa Cerro Azul

El principal eje de la vida recreativa en Villa Cerro Azul es el río Chavascate, un curso de agua cristalina que se convierte en el epicentro de la actividad durante la temporada estival. Sus aguas frescas y tranquilas resultan ideales para familias con niños, ofreciendo rincones emblemáticos como "La Gruta".

Cerro Azul córdoba (3)

El entorno natural invita a la exploración activa a través del senderismo y el avistaje de aves, con una propuesta de senderos de baja y media dificultad. Al ascender hacia las zonas más altas de la villa, se accede a espectaculares vistas panorámicas de todo el valle.

La localidad destaca por su fuerte impronta ecológica y su oferta cultural. Durante el verano se celebran ferias de artesanos locales que ofrecen productos únicos en cerámica, madera y tejidos. Además, hay varios emprendimientos con prácticas sustentables para conocer.

El lugar cuenta con hosterías y paradores serranos que ofrecen un descanso asegurado en un espacio verde con aire serrano.

Cómo llegar a Villa Cerro Azul

Desde CABA, en auto, se debe tomar la Ruta Nacional 9 (Autopista Buenos Aires - Rosario - Córdoba). Al llegar a la ciudad de Córdoba, se accede a la E-53 (Camino al Pajas Blancas), pasando el Aeropuerto Internacional. Se continúa por esta ruta atravesando Salsipuedes y Agua de Oro, donde se debe tomar el desvío señalizado hacia Villa Cerro Azul.

También se puede viajar en micro hasta la Terminal de Córdoba o tomar un vuelo de aproximadamente una hora y media hasta el Aeropuerto Internacional Ingeniero Taravella (Pajas Blancas) en Córdoba. Desde allí es necesario tomar un servicio de transporte local privado que te lleve hasta la localidad.

