Cuál es el pueblo rural de Uruguay en el que cayó la camiseta homenaje a Russo que habían lanzado desde la Bombonera

El fútbol volvió a demostrar su capacidad para unir lugares y emociones.
Un gesto simbólico de Boca terminó convirtiendo a un pequeño pueblo uruguayo en noticia regional.
La camiseta lanzada en homenaje a Miguel Ángel Russo apareció a cientos de kilómetros del estadio.
Cañada Nieto pasó del anonimato rural a la viralización en redes y medios deportivos.
El hallazgo conectó fútbol, emoción y una curiosa coincidencia geográfica.
Un homenaje realizado en la Bombonera a Miguel Ángel Russo sobrepasó cualquier previsión y terminó cayendo en una localidad uruguaya casi desconocida. La camiseta que Boca soltó al cielo cruzó fronteras y apareció en un entorno rural del departamento de Soriano, generando sorpresa y emoción entre hinchas del club y fanáticos del fútbol en general.
En esta localidad del interior uruguayo, la prenda cayó en medio del paisaje agrícola, alterando por completo la rutina de un pueblo acostumbrado a otro ritmo. Ese recorrido inesperado convirtió a Cañada Nieto en protagonista de una historia que mezcló homenaje, azar y pasión futbolera, y que rápidamente se difundió en redes sociales y medios de ambos países.
Como es Cañada Nieto, el pueblo uruguayo donde cayó la camiseta homenaje de Russo
El entorno está dominado por campos de pastura, sembradíos y cursos de agua como el río San Salvador y el arroyo del Espinillo. La economía local gira principalmente en torno a la agricultura y la ganadería, actividades que marcan el pulso diario del pueblo.
La vida cotidiana se desarrolla con tranquilidad con sus casas bajas, almacenes de cercanía, molinos de viento y trabajadores rurales que se desplazan en bicicleta o camioneta.
Las imágenes del lugar y del entorno se multiplicaron, mostrando un rincón del interior uruguayo que, hasta entonces, apenas figuraba en los mapas digitales. El episodio ocurrió semanas después del homenaje realizado el 19 de octubre, en la previa del partido entre Boca y Belgrano por el Torneo Clausura. Aquella noche, Leandro Paredes, acompañado por Claudio Úbeda, liberó la camiseta atada a globos desde el centro del campo mientras la hinchada coreaba el nombre del entrenador.