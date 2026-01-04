El primer mensaje de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: "Nuestra región merece paz y diálogo, no guerra"

La presidenta "encargada" de Venezuela, Delcy Rodríguez, publicó en Instagram su primer mensaje dirigido a Estados Unidos como mandataria del país caribeño e invitó al gobierno de Donald Trump a "trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido".
"Nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra", remarcó Rodríguez dirigiéndose directamente al mandatario estadounidense que ordenó la intervención militar en Venezuela la madrugada del sábado para capturar al presidente Nicolás Maduro y a su esposa, Cilia Flores.
La mandataria interina consideró "prioritario" consolidar un "relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso" con Estados Unidos y todos los países de la región "basado en la igualdad soberana y la no injerencia".
Embed - Delcy Rodriguez on Instagram: "Mensaje de Venezuela al mundo y a los Estados Unidos Venezuela reafirma su vocación de paz y de convivencia pacífica. Nuestro país aspira a vivir sin amenazas externas, en un entorno de respeto y cooperación internacional. Creemos que la paz global se construye garantizando primero la paz de cada nación. Consideramos prioritario avanzar hacia un relacionamiento internacional equilibrado y respetuoso entre EE.UU. y Venezuela, y entre Venezuela y los países de la Región, basado en la igualdad soberana y la no injerencia. Estos principios guían nuestra diplomacia con el resto de los países del mundo. Extendemos la invitación al gobierno de los EE.UU. a trabajar conjuntamente en una agenda de cooperación, orientada al desarrollo compartido, en el marco de la legalidad internacional y fortalezca una convivencia comunitaria duradera. Presidente Donald Trump: nuestros pueblos y nuestra región merecen la paz y el diálogo, no la guerra. Ese ha sido siempre el predicamento del Presidente Nicolás Maduro y es el de toda Venezuela en este momento. Esa es la Venezuela en la que creo, a la que he dedicado mi vida. Mi sueño es que Venezuela sea una gran potencia donde todos los venezolanos y venezolanas de bien nos encontremos. Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro. Delcy Rodríguez, Presidenta encargada de la República Bolivariana de Venezuela"
View this post on Instagram
"Venezuela tiene derecho a la paz, al desarrollo, a su soberanía y al futuro", sostuvo la ex vicepresidenta de Maduro en el comunicado. En menos de 24 horas, el líder chavista y Flores declararán ante la Justicia de Estados Unidos.
La amenaza de Donald Trump a Delcy Rodríguez
En diálogo con la revista The Atlantic, Trump había amenazado a Rodríguez y recordó la detención de Maduro, quien se encuentra apresado junto a su esposa en la prisión Metropolitan Detention Center. "Si no hace lo correcto, pagará un precio muy alto, probablemente más alto que Maduro", aseveró el republicano.
Los dichos del presidente estadounidense se produjeron después de que el secretario de Estado norteamericano, Marco Rubio, afirmara que Estados Unidos "está dispuesto a trabajar con las actuales autoridades de Venezuela" si toman las "decisiones correctas", aunque no realizó valoraciones personales sobre Rodríguez. Además, subrayó que la posición de Washington dependerá de los pasos de los dirigentes venezolanos a partir de ahora.
"Si no toman las decisiones correctas, Estados Unidos mantendrá múltiples palancas de influencia para garantizar la protección de nuestros intereses, y eso incluye el embargo petrolero que está en vigor, entre otras cosas", señaló el jefe de la diplomacia estadounidense. "Vamos a juzgar en el futuro. Vamos a juzgar todo por lo que hagan, y vamos a ver qué hacen", advirtió.