Turismo en Córdoba: la imponente quebrada para sentarse y contemplar la naturaleza

Ideal para quienes buscan una experiencia de montaña completa.

La Quebrada del Yatán es un destino de alta exigencia física ubicado en la Pampa de Achala, que requiere 13 horas de caminata desde La Cumbrecita con un recorrido total de aproximadamente 6 horas hasta llegar al sitio

El atractivo principal es un salto de agua de más de 30 metros sobre el río Yatán, rodeado por un bosque de tabaquillos y un balcón natural que permite contemplar el paisaje en su máxima expresión

El trayecto incluye el ascenso al cerro Wank de 1.620 metros de altura con 260 metros de desnivel, atravesando pampas, arroyos de altura y puestos serranos característicos de la zona

La excursión está recomendada para personas mayores de 16 años con experiencia previa en salidas de día completo, partiendo desde el pueblo peatonal de La Cumbrecita a las 7 de la mañana La Quebrada del Yatán es uno de los destinos más desafiantes del turismo serrano cordobés, ya que es necesario ocupar un día completo para realizar esta travesía que combina el ascenso a cumbres con la exploración de pampas de altura. La excursión comienza en el pintoresco pueblo peatonal de La Cumbrecita, donde el recorrido inicial atraviesa su casco histórico permitiendo ver puntos emblemáticos como el árbol de Malibú, la antigua estafeta postal, el destacamento policial rodeado de flores, la plaza de ajedrez con sus piezas de dimensiones y material poco convencionales, y el hotel Cumbrecita, primera edificación levantada por los fundadores del lugar.

El trayecto continúa con el ascenso al cerro Wank, que alcanza los 1.620 metros sobre el nivel del mar y presenta un desnivel de 260 metros que se completa en aproximadamente una hora y media. Después de cruzar el arroyo Almbach y pasar junto a la histórica confitería Liesbeth, el sendero serpentea entre rocas de granito dispuestas de manera natural, ofreciendo vistas panorámicas del pueblo, el dique Los Molinos y el Embalse hacia el este. Desde la cumbre es posible apreciar el contorno de las sierras chicas y parte de las sierras grandes, donde en días despejados se divisa a lo lejos el emblemático cerro Champaquí.

La aventura alcanza su punto más importante luego de aproximadamente 6 horas de caminata, cuando aparece ante los visitantes la imponente quebrada sobre el río Yatán. Este salto de agua de más de 30 metros, compuesto por caídas menores, se encuentra rodeado por un bosque de tabaquillos cercano a la margen del río y ofrece un balcón natural que permite contemplar sin apuros esta maravilla natural. La zona incluso regala ocasionalmente el vuelo de cóndores, completando una experiencia que atraviesa pampas y arroyos de altura característicos de la Pampa de Achala.

Quebrada del Yatán Córdoba Turismo Dónde queda la Quebrada del Yatán La Quebrada del Yatán se encuentra en la zona de la Pampa de Achala, en las sierras cordobesas, accesible desde el pueblo peatonal de La Cumbrecita. El destino se sitúa hacia el norte de esta localidad turística, atravesando primero el cerro Wank de 1.620 metros de altura y continuando por pampas y arroyos que forman parte del característico paisaje de Achala.

El salto de agua principal se desarrolla sobre el curso del río Yatán, en una zona elevada donde los pastizales y los puestos serranos conforman el entorno natural típico de esta región serrana de difícil acceso.

Qué puedo hacer en la Quebrada del Yatán Las experiencias y actividades que ofrece este destino natural son intensas: Recorrer el casco histórico de La Cumbrecita reconociendo puntos emblemáticos como el árbol de Malibú que muestra las distintas comunidades del lugar, la antigua estafeta postal y la oficina comunal histórica.

Visitar el destacamento policial característico rodeado de flores que parece sacado de una postal.

Conocer la plaza de ajedrez con sus piezas de tamaño y material inusual que la hacen única en su tipo.

Descubrir el hotel Cumbrecita, primera construcción realizada por los fundadores y lugar de residencia original.

Ascender al cerro Wank de 1.620 metros sobre el nivel del mar, superando 260 metros de desnivel en aproximadamente una hora y media de caminata.

Cruzar el arroyo Almbach y pasar junto a la histórica confitería Liesbeth durante el recorrido.

Contemplar el bosquecito de abedules en dirección a la cumbre del cerro.

Transitar por senderos serpenteados con rocas de granito dispuestas naturalmente que guían el ascenso.

Disfrutar de vistas panorámicas del pueblo desde mayor altura, el dique Los Molinos y el Embalse hacia el este.

Observar el contorno de las sierras chicas y parte de las sierras grandes desde la cumbre del cerro Wank.

Divisar a lo lejos la cumbre del cerro Champaquí en días con buenas condiciones climáticas.

Atravesar pampas y arroyos de altura que forman parte de la Pampa de Achala.

Observar puestos serranos que muestran un estilo de vida alejado de la ciudad.

Contemplar el imponente salto de agua de más de 30 metros sobre el río Yatán, compuesto por caídas menores.

Recorrer el bosque de tabaquillos cercano a la margen del río.

Disfrutar desde el balcón natural que permite contemplar sin apuros la maravilla natural del lugar.

Avistar el vuelo ocasional de cóndores en la zona de la quebrada. Quebrada del Yatán Explore-Share.com Cómo llegar a la Quebrada del Yatán Para acceder a la Quebrada del Yatán se debe partir desde el puente de ingreso al pueblo peatonal de La Cumbrecita a las 7 de la mañana, comenzando el recorrido a pie que atraviesa el casco histórico de la localidad. Desde ese lugar se toma el sendero que lleva a la cumbre del cerro Wank, cruzando el arroyo Almbach y pasando junto a la confitería Liesbeth. Luego de completar el ascenso de 260 metros de desnivel en aproximadamente una hora y media, se continúa hacia el norte transitando por pampas y arroyos de altura durante aproximadamente 6 horas de caminata total hasta alcanzar la quebrada. El regreso se realiza desandando el mismo camino hasta La Cumbrecita, finalizando la excursión alrededor de las 20 horas. Esta actividad de alta dificultad está recomendada exclusivamente para personas mayores de 16 años con experiencia previa en salidas de día completo.