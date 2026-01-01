1 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el sendero que costea el río y permite ver sus playas doradas

Este recorrido de dificultad baja permite ver lindos paisajes con balnearios naturales y avistaje de fauna autóctona en un entorno tranquilo.

Este lugar invita a desconectarse y disfrutar de la naturaleza en estado puro.

  • El sendero Los Patos es un recorrido de baja dificultad ideal para realizar en familia, con una extensión de 5,37 kilómetros que se completa en aproximadamente dos horas
  • La caminata bordea la ribera del Río Los Sauces y permite disfrutar de las famosas Playas Doradas, reconocidas por su arena de color oro brillante y sus aguas cristalinas
  • Durante el trayecto es posible observar diversas especies de aves, incluyendo patos silvestres con sus crías, teros, garzas y otras variedades que habitan la zona
  • El punto de partida se encuentra en los arcos del Barrio Intico de Arroyo de los Patos, localidad ubicada a solo 2 kilómetros de Mina Clavero sobre la Ruta Provincial 14

Arroyo de los Patos es un pequeño poblado serrano que se extiende junto a la Ruta Provincial N° 14, a escasos 2 kilómetros de Mina Clavero. Este destino se caracteriza por sus paisajes montañosos y sus cálidas playas que lo convierten en un sitio perfecto para quienes buscan tranquilidad y contacto directo con la naturaleza. El sendero Los Patos representa una alternativa ideal para recorrer en familia, mezclando la facilidad del trayecto con la belleza del entorno serrano.

Durante todo el año se puede visitar la capilla de la Virgen de Nuestra Señora del Valle ubicada en lo más alto de la localidad.
El recorrido se desarrolla principalmente junto al curso del Río Los Sauces, revelando ante los visitantes las célebres Playas Doradas, bautizadas así por el tono dorado intenso de su arena y la transparencia de sus aguas que resultan irresistibles para darse un refrescante baño. La experiencia se enriquece con la posibilidad de observar la fauna local, especialmente bandadas de patos silvestres que en determinadas temporadas del año protegen a sus numerosas crías mientras disfrutan de las tranquilas corrientes del río.

El sendero ofrece infraestructura que hace más fácil la experiencia de los visitantes, contando con asadores y sanitarios en excelente estado de mantenimiento que permiten planificar jornadas completas en el lugar. La caminata culmina en el puente del arroyo que da nombre a la localidad, completando un recorrido de ida y vuelta que se transita en aproximadamente dos horas, atravesando paisajes que sorprenden por su belleza natural prácticamente intacta.

Dónde queda el sendero Los Patos

El sendero Los Patos se encuentra en la localidad de Arroyo de los Patos, un pequeño pueblo serrano que se levanta sobre la margen de la Ruta Provincial N° 14, a tan solo 2 kilómetros de distancia de Mina Clavero.

El punto de inicio del recorrido está en los característicos arcos del Barrio Intico, donde funciona la Oficina de Informes que sirve como referencia para los visitantes. El sendero se desarrolla bordeando el límite natural con la localidad de Nono hasta descender al Balneario Río Arriba, desde donde comienza el trayecto que acompaña la ribera del Río Los Sauces a lo largo de varios kilómetros.

Qué puedo hacer en el sendero Los Patos

Las actividades y atractivos disponibles en este recorrido son variados:

  • Realizar una caminata de dificultad baja y 5,37 kilómetros de extensión, perfecta para disfrutar en familia durante aproximadamente dos horas.
  • Caminar bordeando la ruta hasta alcanzar el límite natural con Nono, para luego descender hacia el Balneario Río Arriba.
  • Recorrer el sendero que costea la ribera del Río Los Sauces, contemplando sus paisajes serranos característicos.
  • Disfrutar de las famosas Playas Doradas, reconocidas por su arena de color oro brillante y sus aguas cristalinas.
  • Realizar avistaje de aves autóctonas, incluyendo bandadas de patos silvestres con sus crías que habitan las aguas tranquilas del río en determinadas épocas del año.
  • Observar teros, garzas y una amplia variedad de especies.
  • Transitar por debajo de la antigua acequia que antiguamente proveía agua a los cultivos de la zona.
Cómo llegar al sendero Los Patos

Para acceder al sendero Los Patos se debe partir desde los arcos característicos del Barrio Intico en la localidad de Arroyo de los Patos, donde se ubica la Oficina de Informes que sirve como punto de partida y finalización del recorrido. Esta localidad se encuentra sobre la Ruta Provincial N° 14, a solo 2 kilómetros de Mina Clavero, haciendo más fácil el acceso en auto desde las principales ciudades de la región.

