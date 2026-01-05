Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro para prevenir la fuga de fondos

"Si en el futuro se revela que fueron adquiridos ilícitamente, nos esforzaremos por garantizar que beneficien al pueblo venezolano", explicó el Consejo Federal de ese país.

En la continuidad de las consecuencias de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos , Suiza congeló todos los activos que el expresidente de Venezuela y sus asociados tienen ‌en el país para prevenir su fuga. "Si en el futuro se revela que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, nos esforzaremos por garantizar que beneficien al pueblo venezolano" , expresaron desde el Gobierno helvético.

Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

La medida fue anunciada por el Consejo Federal , el máximo órgano del Poder Ejecutivo suizo, y se ‌suma a las sanciones existentes impuestas a Venezuela desde 2018, según el comunicado difundido este lunes.

"El Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual. En virtud de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), ha decidido, como medida cautelar, congelar los activos que el Sr. Maduro y otras personas asociadas con él posean en Suiza . La congelación de activos no afecta a ningún miembro del actual gobierno venezolano ", expresa el texto.

La congelación de activos entra en vigor este lunes con efecto inmediato y permanecerá válida durante cuatro años hasta nuevo aviso .

Un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos.

El documento fundamenta la intervención por parte de Washington y señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional. La fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

La Justicia de los Estados Unidos detalló los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

Narcoterrorismo : se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.

Conspiración para importar cocaína : los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.

Delitos con armas y artefactos destructivos : el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.

Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación.

El documento vincula a Maduro con El Cartel de los Soles, una red delictiva que, según Estados Unidos, articuló con las instituciones del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Norteamérica durante más de veinte años.

Además, menciona pactos con el Cartel de Sinaloa y Los Zetas para garantizar protección y pasaportes diplomáticos a traficantes. El magistrado ratificó que la cúpula del poder político en Venezuela obtuvo réditos millonarios mediante esta estructura corporativa.

Los informes oficiales insisten que bajo gestión del mandatario, ahora capturado, se consolidó un sistema de transporte de estupefacientes de escala global. El proceso judicial continuará en los tribunales neoyorquinos.