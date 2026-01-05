5 de enero de 2026 Inicio
Suiza congeló los activos de Nicolás Maduro para prevenir la fuga de fondos

"Si en el futuro se revela que fueron adquiridos ilícitamente, nos esforzaremos por garantizar que beneficien al pueblo venezolano", explicó el Consejo Federal de ese país.

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su captura en Venezuela.

En la continuidad de las consecuencias de la captura de Nicolás Maduro por parte de los Estados Unidos, Suiza congeló todos los activos que el expresidente de Venezuela y sus asociados tienen ‌en el país para prevenir su fuga. "Si en el futuro se revela que los fondos fueron adquiridos ilícitamente, nos esforzaremos por garantizar que beneficien al pueblo venezolano", expresaron desde el Gobierno helvético.

un video con inteligencia artificial recreo el momento de la detencion de maduro
Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

La medida fue anunciada por el Consejo Federal, el máximo órgano del Poder Ejecutivo suizo, y se ‌suma a las sanciones existentes impuestas a Venezuela desde 2018, según el comunicado difundido este lunes.

"El Consejo Federal desea garantizar que los activos adquiridos ilícitamente no puedan transferirse fuera de Suiza en la situación actual. En virtud de la Ley Federal sobre el Congelamiento y la Restitución de Activos Ilícitos en Posesión de Personas Expuestas Políticamente en el Extranjero (FIAA), ha decidido, como medida cautelar, congelar los activos que el Sr. Maduro y otras personas asociadas con él posean en Suiza. La congelación de activos no afecta a ningún miembro del actual gobierno venezolano", expresa el texto.

La congelación de activos entra en vigor este lunes con efecto inmediato y permanecerá válida durante cuatro años hasta nuevo aviso.

El mensaje del Consejo Federal de Suiza sobre Nicolás Maduro.

Actualizaron la acusación de Estados Unidos contra Nicolás Maduro: cuáles son los delitos que se le atribuyen

Un juez federal del distrito sur de Nueva York publicó una acusación ampliada contra el presidente venezolano Nicolás Maduro tras su captura en un operativo militar dirigido por Estados Unidos.

El documento fundamenta la intervención por parte de Washington y señala al mandatario como el líder de una red criminal internacional. La fiscalía sostiene que el dirigente utilizó las instituciones del Estado para el tráfico de cocaína hacia territorio estadounidense durante más de dos décadas.

Esta nueva acusación denominada "imputación sustitutiva" incorpora por primera vez a Cilia Flores, esposa de Maduro, y a su hijo Nicolás Ernesto Maduro Guerra. El expediente eleva el número de señalados, entre quienes figuran el ministro Diosdado Cabello y el líder del Tren de Aragua, Héctor Guerrero Flores.

La Justicia de los Estados Unidos detalló los cargos específicos contra el jefe de Estado y el resto de los acusados:

  • Narcoterrorismo: se le adjudica la creación de alianzas con las FARC y el ELN para facilitar el tráfico bajo protección estatal.

  • Conspiración para importar cocaína: los fiscales estiman un tránsito de hasta 250 toneladas de droga por año hacia el norte.

  • Delitos con armas y artefactos destructivos: el texto menciona el uso de armamento militar para el resguardo de las rutas ilícitas.

  • Uso de la droga como arma: la acusación afirma que Maduro buscó "inundar" el país con sustancias como estrategia de confrontación.

El documento vincula a Maduro con El Cartel de los Soles, una red delictiva que, según Estados Unidos, articuló con las instituciones del Estado venezolano para traficar cocaína hacia Norteamérica durante más de veinte años.

Además, menciona pactos con el Cartel de Sinaloa y Los Zetas para garantizar protección y pasaportes diplomáticos a traficantes. El magistrado ratificó que la cúpula del poder político en Venezuela obtuvo réditos millonarios mediante esta estructura corporativa.

Los informes oficiales insisten que bajo gestión del mandatario, ahora capturado, se consolidó un sistema de transporte de estupefacientes de escala global. El proceso judicial continuará en los tribunales neoyorquinos.

Qué delitos se le atribuyen a Maduro

Maduro fue trasladado en helicóptero.

Maduro, por primera vez ante la justicia de EEUU: lo trasladaron al tribunal en helicóptero

Miguel Díaz-Canel Bermúdez, presidente de Cuba.

El gobierno de Cuba confirmó la muerte de 32 soldados cubanos en el ataque a Venezuela y decretó duelo nacional

play

Tras la intervención en Venezuela, Trump ahora apunta a Cuba: "Están a punto de caer"

Delcy Rodríguez.

El primer mensaje de Delcy Rodríguez como presidenta de Venezuela: "Nuestra región merece paz y diálogo, no guerra"

Nicolás Maduro Guerra y su padre.

La advertencia del hijo de Nicolás Maduro tras la captura de su padre: "La historia dirá quiénes fueron los traidores"

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia
play

Lo nuevo en Netflix: es un famoso personaje de terror y por esta película en pleno altamar no te dejará dormir

Lucila Villar utilizó sus redes sociales para documentar el cambio. 

La impresionante transformación de La Tora: se la jugó con un cambio de look que captó la atención de todos

Guardianas del POP Argentino﻿, una propuesta de Bruscopa.
play

Video viral: Lali, Tini y María Becerra como las guardianas del Pop argentino comandadas por Gustavo Cerati

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada más taquillera de Disney.
play

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada de Disney más taquillera de la historia

