Turismo en Córdoba: el camino para hacer en auto que pasa por distintos túneles Una traza histórica del oeste provincial combina ingeniería vial, miradores naturales y áreas protegidas con alto valor ambiental. Por + Seguir en







Una ruta escénica de túneles y paisajes en el oeste cordobés. Turismo Córdoba

Un recorrido emblemático del oeste impulsa el turismo en Córdoba con paisajes de montaña y vistas profundas.

La traza integra cinco túneles excavados bajo la roca y miradores naturales de gran impacto visual.

El camino conecta historia vial, bosque nativo y reservas con fauna y flora protegidas.

La accesibilidad mejoró con tramos asfaltados, aunque persisten sectores de ripio que requieren previsión. El Camino de los Túneles se consolidó como una de las experiencias de conducción más singulares del oeste cordobés. La traza invita a reducir la velocidad y a observar, con postales que combinan obra humana y relieve serrano. El recorrido propone una secuencia de miradores naturales, cambios de paisaje y un contacto directo con áreas de alto valor ambiental.

La propuesta suma atractivo por su valor histórico y su función de integración regional. Concebida en la década del treinta, la obra permitió mejorar la conexión entre provincias y hoy se resignifica como un paseo escénico. Desde puntos elevados, se abre la vista hacia la Quebrada de la Mermela y un salto de agua conocido como el “velo de la novia”, mientras que hacia el fondo se extienden llanuras que marcan el límite interprovincial.

Tras atravesar los túneles y comenzar el descenso, el paisaje se transforma. La ruta se interna en una región que concentra una porción relevante del bosque nativo cordobés, con superficies bajo resguardo ambiental. La experiencia combina conducción, observación y pausas breves para apreciar un entorno donde la naturaleza define el ritmo del viaje.

El camino de los túneles 3 El Camino de los Túneles se consolida como un atractivo del turismo en Córdoba, con paisajes serranos, miradores naturales y una obra vial histórica. Turismo Córdoba De qué se trata el Camino de los Túneles El Camino de los Túneles es un recorrido vial de montaña que comienza en Taninga, sobre la Ruta Provincial 28, y se caracteriza por una obra de ingeniería compuesta por cinco túneles excavados bajo la roca. Concebido como una traza panorámica, el camino propone un tránsito pausado que permite apreciar el paisaje serrano y detenerse en distintos miradores naturales.

La secuencia de túneles se abre paso a través del relieve del oeste provincial y ofrece vistas privilegiadas de la Quebrada de la Mermela, un salto de agua conocido como el “velo de la novia” y las llanuras de bosque que marcan el límite entre Córdoba y La Rioja. La combinación entre estructura vial y entorno natural convierte al trayecto en una experiencia escénica singular dentro del turismo de ruta.

Tras atravesar los túneles y descender la cuesta, el paisaje cambia y da lugar a una región de alto valor ambiental. En ese tramo se concentran áreas protegidas como la Reserva Natural Chancaní y el Parque Nacional Traslasierras, creado en 2018 alrededor de la ex estancia Pinas. El área resguarda un porcentaje significativo del bosque nativo cordobés, con especies como algarrobos, mistoles, quebrachos y palma caranday, y una fauna diversa que incluye puma, oso melero, guanacos y el tucu tucu cordobés. Los relevamientos registran la presencia de 161 especies de aves, 24 de mamíferos y 30 de reptiles. Dónde queda el Camino de los Túneles El camino de los túneles 2 Este recorrido del oeste de Córdoba atraviesa áreas de bosque nativo y reservas naturales, combinando patrimonio, naturaleza y viaje en auto. Turismo Córdoba El recorrido se localiza en el oeste de Córdoba. Desde la capital provincial, se accede por el camino de las Altas Cumbres (RP 34) hasta Mina Clavero, y luego se continúa hacia Taninga pasando por Cura Brochero y Panaholma. También existen alternativas por Ruta 38 hasta Villa de Soto, enlazando con RP 15, o por RP 28 desde la zona de Los Gigantes, con tramos de ripio sensibles al clima. El servicio de buses Sarmiento conecta el área.