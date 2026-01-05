La influencer volvió a marcar agenda en redes con una fuerte repercusión. Su imagen y sus declaraciones siguen dando que hablar.

La Tora volvió a llamar la atención en el mundo del espectáculo con una transformación estética que no pasó desapercibida. La ex participante de Gran Hermano decidió realizar una renovación de su imagen y compartir cada detalle con sus seguidores, que reaccionaron de inmediato.

Acostumbrada a mostrar momentos de su vida cotidiana y profesional, Lucila Villar utilizó sus redes sociales para documentar el cambio. En esta oportunidad, se enfocó en su pelo, modificando nuevamente su look, algo que ya había generado expectativa entre sus fans.

En una primera instancia, dejó ver su pelo natural luego de quitarse las extensiones , destacando el crecimiento y el buen estado que había logrado con el paso del tiempo . También explicó que el proceso incluía cuidados básicos antes de avanzar con una nueva colocación.

Días después, la influencer mostró el resultado final, dando a conocer que se inclinó por sumar más volumen sin dañar su cabellera . La elección del estilo y el tono generó una ola de comentarios favorables y consolidó su presencia como una de las figuras más activas en redes surgidas del reality.

Además del cambio de look, La Tora volvió a ser tendencia luego de mostrar fragmentos de un chat grupal que mantiene con ex participantes de Gran Hermano 2022. El material salió a la luz durante un streaming, donde decidió compartir mensajes que se intercambiaron por las fiestas.

En el video se pueden ver saludos navideños enviados por algunos integrantes del grupo, aunque no todos mantuvieron el mismo tono cordial. Lucila fue leyendo en voz alta las respuestas, dejando al descubierto comentarios irónicos y otros con un clima más tenso.

Entre los mensajes, destacó el contraste entre quienes prefirieron expresar deseos conciliadores y los que marcaron distancia con frases ambiguas. La situación fue acompañada por risas en el estudio, aunque también dejó en claro que los vínculos entre varios ex compañeros siguen siendo complejos.

La difusión del chat generó un rápido impacto en redes sociales, donde los usuarios debatieron sobre las relaciones que quedaron luego del final del programa. Mientras algunos rescataron los intentos de mantener el buen clima, otros señalaron que las diferencias siguen presentes con el paso del tiempo.