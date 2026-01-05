5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Le decían "el arropiero" y fue el asesino en serie más atroz de España: de quien se trata

Con el paso del tiempo, el caso se transformó en un referente del análisis criminológico y sigue siendo objeto de estudio por investigadores y periodistas.

Por
El caso de la persona que sesinaba con “el golpe del legionario”

El caso de la persona que sesinaba con “el golpe del legionario”

Cadena SER

  • Manuel Delgado Villegas fue un asesino en serie español activo entre los años 60 y 70. Confesó más de 40 asesinatos cometidos en España y otros países europeos.

  • Su apodo “el Arropiero” proviene de su trabajo informal como vendedor ambulante.

  • Fue diagnosticado con graves trastornos mentales y declarado inimputable en varios casos. Muchos de los crímenes no pudieron probarse por falta de evidencias y registros.

  • Pasó gran parte de su vida internado en hospitales psiquiátricos y murió en 1998 sin haber sido condenado por la mayoría de los homicidios que confesó.

Durante décadas, una serie de crímenes estremeció a distintas regiones de España y dejó una marca profunda en la crónica policial del país. Las muertes se sucedían sin un patrón claro y el responsable parecía moverse con total impunidad, mientras el miedo se expandía entre la población y las fuerzas de seguridad intentaban reconstruir un rompecabezas complejo.

El caso que sorprendió a todos por el impensado diagnóstico
Te puede interesar:

Pensó que el dolor de hombro era solo algo muscular pero cuando fue al médico descubrió lo peor: qué era

Detrás del apodo “el arropiero” se escondía una figura que pasaría a ser considerada uno de los asesinos en serie más violentos y prolíficos de la historia española. Su historia expone no solo la brutalidad de sus actos, sino también las falencias institucionales y judiciales de la época, que permitieron que sus crímenes se extendieran durante años.

Cuál es la historia de Manuel Delgado Villegas, el mayor asesino en serie de la historia española

El Arropiero 3

El caso de Manuel Delgado Villegas, conocido como “el Arropiero”, es uno de los más estremecedores y singulares de la crónica criminal española. Activo principalmente durante las décadas de 1960 y 1970, Delgado Villegas confesó haber cometido más de 40 asesinatos en distintos puntos de España y otros países de Europa.

Su apodo surgió de su oficio ocasional como vendedor ambulante de arrope y miel, una fachada precaria detrás de la cual se escondía una vida marcada por la violencia extrema, la marginalidad y el nomadismo constante.

La investigación sobre sus crímenes estuvo atravesada por graves limitaciones judiciales y psiquiátricas de la época. Aunque el propio Arropiero detalló numerosos homicidios con precisión en interrogatorios, muchos de ellos nunca pudieron ser comprobados por la falta de pruebas materiales o por la imposibilidad de reconstruir hechos ocurridos años atrás. Además, fue diagnosticado con trastornos mentales severos, lo que derivó en que fuera declarado inimputable en varios procesos y derivado a instituciones psiquiátricas en lugar de enfrentar condenas penales convencionales.

El caso generó un fuerte impacto público al revelar cómo uno de los asesinos más prolíficos del país pudo moverse durante años sin ser detenido, aprovechando su condición de indigente y la ausencia de registros unificados entre fuerzas de seguridad.

Manuel Delgado Villegas murió en 1998, sin haber sido juzgado por la mayoría de los crímenes que confesó, dejando tras de sí una estela de víctimas, causas inconclusas y un debate abierto sobre las fallas del sistema penal y sanitario frente a perfiles criminales extremos.

Noticias relacionadas

La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov, ruso de 55 años

Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso murió a pocos metros de la cima

Controles para la VTV.

Pocos lo conocen: por qué este detalle en la VTV puede dejarte sin aprobar el trámite en 2026

llegan los reyes magos: ¿es feriado este martes 6 de enero?

Llegan los Reyes Magos: ¿es feriado este martes 6 de enero?

comienza la primera quincena de enero con alerta amarilla por tormentas y viento en 7 provincias

Comienza la primera quincena de enero con alerta amarilla por tormentas y viento en 7 provincias

Quini 6: resultados del sorteo 3.33 del domingo 4 de enero de 2025

Quini 6: resultados del sorteo 3.33 del domingo 4 de enero de 2025

Subirán las tarifas de los peajes.

Aumentan hasta un 10% los peajes para viajar a la Costa: cómo son las nuevas tarifas

Rating Cero

La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 
play

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 
play

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

“ Ahora te la vas a ver conmigo. Termino con esto y te voy a buscar”, le dijo Migueles al periodista

El fuerte cruce que protagonizó el novio de Wanda Nara en Punta del Este: amenazó a un periodista

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata
play

Esta emotiva película argentina de un amor que no conoce de edades ya está en Netflix y es furor: de cual se trata

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

últimas noticias

JD Vance no estaba en su casa al momento del incidente.

En plena intervención en Venezuela, detuvieron a un hombre por intentar entrar a la casa del vice de Trump

Hace 18 minutos
play

El Consejo de Seguridad de la ONU sesiona de urgencia tras la incursión militar de EEUU en Venezuela

Hace 26 minutos
play
La historia sigue a Simon Williams, interpretado por el ganador del Emmy a Mejor Actor, Yahya Abdul-Mateen II, un actor que lucha por abrirse camino en Hollywood y consigue audicionar para encarnar a un superhéroe dentro de una película del propio universo Marvel. 

CONFIRMADO: quién es el NUEVO SUPERHÉROE que se suma al universo MARVEL

Hace 43 minutos
play
Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews en la nueva miniserie de Netflix. 

Expectativa en Netflix: se viene el estreno de un thriller psicológico de 6 capítulos de 50 minutos cada uno

Hace 45 minutos
China exhortó al gobierno de EEUU a liberar a Maduro. 

China volvió a exigir la liberación de Maduro: "Ningún país debe actuar como policía mundial"

Hace 1 hora