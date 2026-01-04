4 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: es maravilloso y es conocido como "El jardín de Punilla"

Esta villa serrana es un camino de artesanos, sabores y carios circuitos naturales.

En Córdoba hay una villa maravillosa conocida como el jardín de Punilla

En Córdoba hay una villa maravillosa conocida como "el jardín de Punilla"

  • Villa Giardino se encuentra en el corazón del Valle de Punilla, sobre la Ruta Nacional 38, a unos 70 km de la ciudad de Córdoba capital, al norte de La Falda.
  • Es un pintoresco pueblo serrano conocido por su tranquilidad y paisajes verdes.
  • Se llega por la Ruta Nacional 38.
  • Conocida como "el jardín del Valle de Punilla", ofrece un paisaje serrano encantador, conectando con la naturaleza y el famoso Camino de los Artesanos hacia La Cumbre.

La temporada de verano 2026 ya comenzó, y con ella las vacaciones de muchos, que buscan paisajes hermosos y lugares tranquilos y silenciosos para descansar y desconectar del bullicio de la rutina y las grandes ciudades. Para ellos, Córdoba es la provincia indicada, llena de opciones ideales.

Una ruta escénica de túneles y paisajes en el oeste cordobés.
Turismo en Córdoba: el camino para hacer en auto que pasa por distintos túneles

Villa Giardino es una pintoresca localidad del Valle de Punilla que se perfila como un sitio con múltiple variedad de opciones para los turistas que deseen pasear por allí. Un camino de artesanos y sabores, postas religiosas y circuitos naturales son algunas de las claves para conocer esta villa serrana.

Conocido como el “El Jardín de Punilla”, este enclave serrano, ubicado a solo una hora de Córdoba Capital, se encuentra repleto de flores y árboles a lo largo de todos sus caminos. En el ingreso a la localidad, el reloj floral –uno de los símbolos de la comuna– recibe a sus visitantes con coloridos plantines. Cuadras adelante, van apareciendo las diversas iglesias que conforman el circuito religioso de Villa Giardino.

Algunas imperdibles son la Capilla y la gruta Nuestra Señora de Lourdes, y la Capilla Nuestra Señora de la Merced. Villa Giardino se destaca con sus increíbles pastas y sus diversas parrillas y confiterías. Un dato: muchos de los restaurantes se encuentran sobre el Camino de los Artesanos.

Villa Giardino Córdoba

Dónde queda Villa Giardino

Villa Giardino se encuentra en el corazón del Valle de Punilla, siendo conocida como el "Jardín de Punilla" por sus paisajes serranos y tranquilidad, cerca de La Falda y a unos 70 km de Córdoba capital, accesible por la Ruta Nacional 38. Es un destino popular para disfrutar de la naturaleza, las sierras y actividades al aire libre, ofreciendo un clima ideal y hermosas vistas.

Qué puedo hacer en Villa Giardino

Para disfrutar de tardes de sol entre picnic y mate, un recorrido posible es llegar caminando hasta la reserva ecológica natural y, próxima a esta, al balneario y camping municipal El Portocelo, para disfrutar del agua del río. Mientras tanto, quien desee alejarse un poco más, a unos veinte minutos del centro puede encontrar un rincón de pura tranquilidad, el arroyo Los Quimbaletes.

Uno de sus íconos más representativos de Villa Giardino es el Camino de los Artesanos. Este circuito que conecta Villa Giardino con La Cumbre es uno de los trayectos infaltables. Son alrededor de 9 kilómetros, donde se encuentran desperdigados ateleries, casas de artesanos y restaurantes que lo transforman en una opción turística completa.

Por último, una propuesta incipiente es la que ofrece el viñedo Nébula, entre degustaciones y diversos maridajes, ideal para los amantes del vino.

Cómo llegar a Villa Giardino

Para llegar a Villa Giardino desde Córdoba Capital en auto, se debe tomar la Autopista Córdoba-Carlos Paz hacia el oeste, continuar por la Ruta Nacional 20 (también conocida como Camino de las Altas Cumbres) pasando por Carlos Paz y localidades como La Falda, hasta llegar a la entrada de Villa Giardino, siendo un trayecto rápido de aproximadamente 1 hora.

Para llegar a Villa Giardino desde Córdoba Capital en colectivo, hay que ir a la Terminal de Ómnibus de Córdoba y tomar un micro de larga distancia (interurbano) con destino a La Falda o Capilla del Monte, ya que Sierras de Córdoba u otras empresas te dejarán en Villa Giardino, un viaje que dura aproximadamente 2 a 3 horas y requiere comprar el pasaje con antelación.

Para llegar a Villa Giardino desde Buenos Aires en avión, se debe volar desde Buenos Aires al Aeropuerto de Córdoba, y desde allí tomar un autobús, taxi o remis hasta Villa Giardino, que está a aproximadamente 1 hora de viaje por ruta.

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.
Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 
De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuestaomo encontrarlo

Speed hizo un desafío de velocidad con el animal que lo rasguñó en la previa del inicio de la competencia

Tremendo susto: un reconocido streamer quiso hacer un desafío en redes y fue atacado por un guepardo

C5N rumbo a Venezuela, para cubrir minuto a minuto la noticia que tiene en vilo al mundo

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

Jeff goldblum interpreta a Zeus en esta serie de Netflix. 
Estuvo en el top 10 de Netflix durante mucho tiempo en 2025 y sigue siendo muy vista a pesar del paso del tiempo

