Turismo en Córdoba: el pueblito oculto con senderos y avistajes de aves para disfrutar

Esta pequeña villa ofrece recorridos ribereños, espacios naturales para contemplar fauna alada y testimonios arquitectónicos que la convierten en un refugio tranquilo.

Por
Este poblado pequeño ubicado en el área turística Pampa Agropecuaria ofrece dos senderos principales junto al río.

Este poblado pequeño ubicado en el área turística Pampa Agropecuaria ofrece dos senderos principales junto al río.

Córdoba Turismo
  • Localidad del centro sur provincial a 110 kilómetros de la capital con bosques autóctonos y río Ctalamochita
  • Dos senderos naturales junto al curso de agua: Las Barrancas de 3 kilómetros con dificultad moderada y Puentes de 1 kilómetro con nivel fácil
  • Condiciones ideales para observación de aves de la región del Espinal en márgenes fluviales durante horarios matutinos
  • Patrimonio histórico que incluye iglesia neoclásica de 1901, ruinas de capilla de 1728 y antiguo puente centenario

Villa Ascasubi es una localidad del departamento Tercero Arriba en el centro sur de Córdoba que se caracteriza por su clima templado con lluvias, veranos cálidos que alcanzan temperaturas de hasta 40 grados de máxima e inviernos frescos con temperaturas de hasta menos 3 grados. En sus alrededores se encuentran bosques autóctonos formados por variedades de espinillo, algarrobo, chañar, molle y sauce llorón, especialmente visibles a la vera del río Ctalamochita que atraviesa la zona creando condiciones perfectas para actividades al aire libre.

Este poblado pequeño ubicado en el área turística Pampa Agropecuaria ofrece dos senderos principales junto al río, uno es el de Las Barrancas en el margen norte con 3 kilómetros de distancia y dificultad moderada que lleva a una playa escondida donde la barranca de 10 metros corta el camino, mientras que el otro es el Puentes en el margen sur con 1 kilómetro de recorrido y nivel fácil que conecta los puentes carreteros de la zona. Sobre los márgenes del río Ctalamochita se dan las condiciones ideales para el avistaje de aves que habitan la región del Espinal.

El patrimonio histórico de la villa incluye la Parroquia Inmaculada Concepción frente a la plaza San Martín, construida entre 1889 y finalizada en 1901 con fachada de estilo neoclásico compuesta por dos torres y cuerpo central, las ruinas de la antigua Capilla de Rodríguez que data de 1728 y fue punto neurálgico del curato de Tercero Arriba, y el antiguo puente carretero.

Villa Ascasubi

Dónde queda Villa Ascasubi

Villa Ascasubi se encuentra ubicada en el departamento Tercero Arriba, en el centro sur de la provincia de Córdoba, a 110 kilómetros de Córdoba Capital y a 701 kilómetros de la Ciudad de Buenos Aires. Esta localidad está situada en el área turística Pampa Agropecuaria, zona de llanura y pequeñas ondulaciones atravesada por el río Ctalamochita.

Su posición en un poblado pequeño donde la contaminación lumínica es mínima la convierte en un destino ideal tanto para actividades diurnas junto al curso de agua como para observación del cielo nocturno a tan solo un kilómetro de distancia del centro urbano.

Qué puedo hacer en Villa Ascasubi

Las opciones de actividades en Villa Ascasubi abarcan naturaleza, observación de fauna, patrimonio histórico y eventos culturales:

  • Realizar avistaje de aves sobre los márgenes del río Ctalamochita en condiciones perfectas para observar especies que habitan la región del Espinal, preferentemente entre las 6 y 12 horas.
  • Recorrer el Sendero Las Barrancas de 3 kilómetros por el margen norte del río hasta la gran curva.
  • Caminar por el Sendero Puentes de 1 kilómetro en el margen sur desde el puente carretero de ruta E79 hasta el Puente Viejo.
  • Identificar flora y fauna autóctona como espinillo, algarrobo, chañar, molle y sauce llorón en los bosques a la vera del río.
  • Visitar el Balneario José Alberto Suescun, atractivo principal con gran espacio verde equipado y seguro a orillas del río con zonas de picnic, camping, paradores y playas.
  • Conocer la Parroquia Inmaculada Concepción frente a plaza San Martín.
  • Explorar las Ruinas de la Antigua Capilla de Rodríguez que data de 1728.
  • Caminar sobre el Antiguo Puente Carretero.
  • Visitar el Cementerio Municipal.
  • Practicar astroturismo aprovechando la mínima contaminación lumínica con panorama de 180 grados a solo 1 kilómetro de la localidad.
Villa Ascasubi

Cómo llegar a Villa Ascasubi

Para llegar a Villa Ascasubi desde Córdoba Capital recorriendo 110 kilómetros se puede tomar la Ruta Nacional 9 o la Autopista Córdoba-Buenos Aires hasta la ciudad de Oncativo, luego continuar por la Ruta Provincial E79 pasando por Colonia Almada. Otra alternativa desde Córdoba es mediante la autovía Córdoba-Río Cuarto por Ruta 36 hasta Despeñaderos, desviando hacia Río Tercero pasando por Monte Ralo y Corralito.

Desde la Ciudad de Buenos Aires recorriendo 701 kilómetros se debe tomar la Ruta Nacional 9 o la Autopista Córdoba-Buenos Aires hasta Oncativo y luego la Ruta Provincial E79 pasando por Colonia Almada, siendo esta localidad del centro sur provincial accesible en auto por distintas rutas que conectan con las principales ciudades de la región.

