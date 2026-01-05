El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Chalamet le dio un beso a su novia y, segundos después, desde el escenario, se emocionó y le agradeció públicamente.

Fue uno de los momentos cumbre de los Critics Choice Awards : Timothée Chalamet recibió su primer premio como Mejor Actor por su papel en Marty Supreme y agradeció en su discurso a su pareja, Kylie Jenner.

Ya antes de subir a recibir su premio, Chalamet le dio un beso a su novia y, segundos después, desde el escenario, se emocionó y le declaró su amor públicamente: "Por último, sólo quiero darle las gracias a mi compañera desde hace tres años. Gracias por lo que hemos construido. Te amo , no podría haber hecho esto sin vos. Gracias desde el fondo de mi corazón", afirmó ante los aplausos de los presentes.

#timotheechalamet le dedicó unas tiernas palabras de agradecimiento a #kyliejenner luego de ganar el premio a Mejor Actor en los #criticschoiceawards por su papel en #martysupreme | #C5N #noticias

En medio del discurso de amor, las cámaras enfocaron a la influencer quien también se la notaba emocionada, con los ojos brillantes murmurando “yo también te amo” . Algo que sorprendió a propios y ajenos ya que la pareja no suele hacer tan pública su relación y esta es la primera vez que hacen declaraciones delante de las cámaras.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner son pareja desde hace tres años , pero el mundo del espectáculo se sorprendió ante la declaración de amor del actor a su novia públicamente, ya que ambos han mantenido una relación de bajo perfil.

La pareja comenzó la relación en 2023 , tras la ruptura de la influencer con su novio Travis Scott. Cuando comenzaron Us Weekly confirmó el romance una fuente cercana a Jenner aseguró que el actor “es un caballero total y trata (a Kylie) con respeto”.

Pero pese a la extrema exposición, ambos siempre optaron por no mostrarse públicamente juntos y vivir su amor puertas adentro y, durante más de un año y medio, supieron adaptarse para llevar adelante su relación pese a sus exigentes agendas.

Si bien ya estaban juntos, ninguno era de exponerse, pero tampoco evitar las cámaras, sin embargo, recién en 2024 tomaron la decisión de mostrarse juntos cuando asistieron a la fiesta posterior al estreno de A Complete Unknown, la película de Chalamet, donde se les vio en un ambiente distendido y afectuoso.

Timothée Chalamet y Kylie Jenner

La revista People detalló que Jenner evitó la alfombra roja, pero en el evento se mostró cercana al actor, incluso sentándose en su regazo y compartiendo un beso espontáneo.

Por lo que esta declaración abiertamente por parte del actor a su novia de hace tres años llamó la atención ya que era la primera vez que lo hacía delante de todos, pero sin dudas, que ambos llevan una relación cada vez más sólida y enamorados.