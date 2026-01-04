Video viral: Lali, Tini y María Becerra como las guardianas del Pop argentino comandadas por Gustavo Cerati

Se difundió en redes sociales el trailer de una adaptación argentina de la película animada Las guerreras K-pop con las tres artistas como protagonistas. Quién lo creó y cómo.

El canal de YouTube Bruscopa compartió el trailer de Guardianas del POP Argentino con Lali Espósito, María Becerra y Tini Stoessel como protagonistas y Gustavo Cerati como su mentor y enseguida se viralizó en X (ex Twitter) e Instagram. Se trata de una adaptación de la película de Netflix Las guerreras K-pop (2025).

La producción de Pochoclo Studios tiene el formato de un trailer de una película en la que las tres cantantes, además de ser artistas, salvan a Argentina de perder la música como parte de su identidad cultural debido al incremento del consumo de personajes derivados del uso de la Inteligencia Artificial (IA) como Tung Tung Tung Sahur , Tralalero Tralala y Cocodrilo Bombardino , entre otros.

La persona detrás de esta propuesta generada con IA es Bruno Scopazzo , quien dirige Studiobox Film Set en Núñez y trabajó en los efectos visuales de la serie El Eternauta (2025). Tiene dos décadas de experiencia en el sector audiovisual.

En la versión argentina de la película animada de Netflix, el trío del pop debe proteger al país de "monstruos que idiotizan a la población" y lograr que escuchen sus canciones a la vez que preservan el legado de músicos como Luis Alberto Spinetta , Ricardo Iorio , Charly García , Fito Páez , El Inidio Solari y Pappo .

También aparecen en la trama Moria Casán , como aliada de las tres artistas; el conductor de Fórmula 1 Franco Colapinto, el productor Bizarrap , el dúo de CA7RIEL y Paco Amoroso y el cantante Chano Charpentier.

Aún con todas las referencias obvias, la sinopsis libre de reclamos por derechos de autor resume la propuesta de la siguiente manera: "Tres amigas fanáticas del Pop Argentino que armaron una banda de covers y hacen cosplay de sus artistas favoritas. Pero en secreto, combaten los crímenes a la cultura musical argentina. Desde el cuartel general en la ciudad de Buenos Aires, y comandadas por el holograma de Gustiavo Ceriati, las Guardianas del Pop Argentino lucharán para que la música nacional siga siendo parte de nuestra cultura".

Los números en redes sociales y el adelanto de otra producción

Bruscopa tiene alrededor de 5.000 seguidores en YouTube y el trailer superó allí las 16.000 reproducciones. La segunda red social con menos reproducciones fue TikTok con 371.000, donde reúne 77.000 seguidores. La tercera fue X, donde los subió la cuenta @cornubarbie, y acumuló casi 400.000 visualizaciones. Mientras que en Instagram, donde reúne 50.000 seguidores, el reel sumó más de un millón de visualizaciones.

Scopazzo adelantó otra producción tras los increíbles números de Guardianas del POP Argentino y aseguró que "muy pronto" llegarán Los Héroes del Rock Nacional. "Un grupo de justicieros de la música que ayudados por magia voodoo volvieron a la vida para combatir contra los crímenes a la cultura de nuestro país", definió el creador.

Embed - Bruscopa on Instagram: "Muy pronto también llegan ellos. Del universo cinematografico de las Guardianas del Pop Argentino... Los Héroes del Rock Nacional. Un grupo de justicieros de la música que ayudados por magia voodoo volvieron a la vida para combatir contra los crimenes a la cultura de nuestro país. si queres ser el primero en enterarte como continua este increible viaje musical, seguime por acá que éste siempre va a ser el primer lugar donde publique las novedades de esta gran aventura! nos vemos muy pronto." View this post on Instagram

El trailer completo de Las guerreras K-pop