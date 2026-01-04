Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada de Disney más taquillera de la historia La dupla de Judy y Nick ya juntó u$s1.460 millones en todo el mundo desde su estreno y le ganó a las hermanas Elsa y Anna. China, la clave del éxito. + Seguir en







Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada más taquillera de Disney.

Zootopia 2 todavía se proyecta en cines, pero ya se consagró como la película animada más taquillera de Disney al recaudar u$s1.460 millones desde su estreno el 27 de noviembre en Argentina. Relegó a Frozen 2 al segundo lugar, que había sumado u$s1.450 millones hace siete años.

Judy y Nick, protagonistas de la saga de Zootopia, se quedaron con el récord al superar los u$s1.000 millones en diciembre, apenas 17 días después de su estreno. Hasta el 12 de diciembre había juntado u$s986,1 millones, la mayoría proveniente de las taquillas internacionales: u$s232,7 millones en Estados Unidos y u$s753,4 millones en el resto del mundo.

El film es la segunda película de Disney en reunir más de u$s1.000 millones, la primera fue el live action de Lilo & Stitch.

Embed - Zootopia 2 | Tráiler oficial | Doblado China, el secreto del éxito La producción audiovisual estadounidense le debe su éxito a China: Zootopia 2 recaudó más de u$s500 millones en el gigante asiático y se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de Hollywood en años. Incluso, fue un paso más allá y se consagró como la película de animación no china más taquillera a los cinco días de su estreno.

De hecho, en 2025 solo tres películas animadas recaudaron más de u$s1.000 millones. Las dos producciones de Disney mencionadas anteriormente y Ne Zha 2: El renacer del alma, un film chino que se consolidó como la película animada más taquillera de la historia del cine al sumar más u$s2.200 millones.

No hay que perder de vista que para 2020, la población china superaba el billón de habitantes. Lo que convierte al país asiático en un mercado de consumo enorme para cualquier producción, incluidas las audiovisuales. Embed - NE ZHA 2 Tráiler Oficial Español (2025)