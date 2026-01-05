5 de enero de 2026 Inicio
Estas son las 4 ciudades de Uruguay que no podés dejar de visitar si viajas en 2026

Cuatro destinos imperdibles para descubrir los rincones más emblemáticos de un país cercano, pero aún desconocido para muchos argentinos.

Uruguay Natural
  • Uruguay se consolida como un destino cercano y relajado, ideal para descansar, disfrutar de playas, buena gastronomía y un ritmo más calmo.
  • Colonia del Sacramento se destaca por su valor histórico, paseos tranquilos y atardeceres sobre el Río de la Plata.
  • Punta del Este y José Ignacio refuerzan su perfil de lujo, entretenimiento y beneficios fiscales, con playas y vida nocturna activa.
  • Montevideo, Piriápolis y Punta del Diablo ofrecen opciones equilibradas entre ciudad, naturaleza y desconexión total.

Uruguay se posiciona como el refugio ideal para quienes buscan una pausa frente a las exigencias cotidianas y el ritmo acelerado de la vida en Argentina. Con playas atractivas y una gastronomía destacada, el país oriental ofrece un cambio de aire a pocos kilómetros de distancia, con propuestas que invitan a la renovación. Se trata de un destino perfecto para combinar descanso, paisajes costeros y una atmósfera relajada.

Del Rivero, Punta del Diablo, Uruguay
La variedad de sus escenarios permite que cada viajero encuentre una experiencia a medida, desde el encanto histórico de Colonia del Sacramento hasta el brillo y la actividad permanente de Punta del Este. Para quienes eligen un punto intermedio, ciudades como Montevideo y Piriápolis integran la calma urbana con vistas al mar y paseos característicos. Cada lugar cuenta con una identidad propia que garantiza alternativas tanto para el relax como para el ocio.

Punta del Este

A su atractivo natural se suma la hospitalidad de su gente y la sensación de seguridad que ofrecen sus ciudades. Esta combinación, junto con la cercanía geográfica, convierte a Uruguay en una opción conveniente para vacaciones o escapadas breves. El país vecino reúne las condiciones necesarias para disfrutar de una estadía placentera, donde el bienestar ocupa un lugar central.

Qué ciudades uruguayas son las mejores para visitar en 2026

Para quienes buscan una escapada que combine historia y serenidad, Colonia del Sacramento se mantiene como uno de los destinos más atractivos para visitar en 2026. Sus calles empedradas y su Barrio Histórico, reconocido como Patrimonio de la Humanidad, proponen un viaje al pasado ideal para recorrer a pie o en los tradicionales carritos eléctricos. El atardecer sobre la rambla y la recorrida por la renovada Plaza de Toros Real de San Carlos figuran entre las experiencias más elegidas por quienes cruzan el Río de la Plata en busca de tranquilidad y buena gastronomía.

En el extremo opuesto, Punta del Este atraviesa una temporada destacada en 2026 y refuerza su perfil como polo de lujo y entretenimiento regional. La ciudad combina una conectividad aérea en expansión con playas para distintos estilos, desde la calma de la Mansa hasta la intensidad de la Brava, además de paradores exclusivos y una vida nocturna activa. La cercanía con José Ignacio suma alternativas de estilo bohemio y sofisticado, mientras que los beneficios fiscales, como la devolución del IVA en gastronomía, favorecen una estadía más conveniente.

los dedos de punta del este

Montevideo se afirma en 2026 como una capital con alta calidad de vida y un ritmo ideal para escapadas breves o escalas prolongadas. Su rambla, que se extiende por más de 20 kilómetros, invita a paseos junto al mar, y espacios como el Mercado del Puerto y las ferias artesanales permiten un contacto directo con la identidad local. Esta combinación convierte a la ciudad en una opción equilibrada entre servicios urbanos y acceso rápido a bodegas, balnearios cercanos y propuestas culturales.

Para quienes priorizan una desconexión total, Piriápolis y Punta del Diablo sobresalen como alternativas cada vez más elegidas. Piriápolis ofrece un clima familiar, con arquitectura de inspiración europea y cerros que se abren al mar, dentro de un entorno apacible en Maldonado. Punta del Diablo, en cambio, seduce con su esencia de pueblo costero, construcciones rústicas y un espíritu bohemio que invita a disfrutar del paisaje natural sin artificios, confirmando que Uruguay ofrece opciones para todos los estilos de viaje.

