Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

La propia joven expuso en sus historias de Instagram, que tenía en mejores amigos, el intercambio que tuvo con el exentrenador de River luego de haberse cruzado en Punta del Este.

El exentrenador de River, Martín Demichelis, quedó nuevamente envuelto en un escándalo en las últimas horas luego que se filtraran mensajeS íntimos que le envió a una joven modelo argentina mientras está de vacaciones en Punta del Este.

Se trata de Camila Debenedetti y fue ella misma quien publicó su chat en Mejores Amigos de sus historias de Instagram, pero que posteriormente fue publicado por el periodista Ángel De Brito y que no tardó en viralizarse.

Según se puede ver, la propia modelo es quien envió el primer mensaje en el chat privado con un “Soy Cami”, minutos antes de las cuatro de la mañana. Mientras que casi dos horas después, Micho le respondió.

“ Cami, me encantás nena. Qué manera de mirarte. Sos un fuego, nena” , escribió el también extécnico del Monterrey de México.

Tras ello, en Infama revelaron que se habrían encontrado en Punta del Este , donde ambos están de vacaciones y en un cruce, él le pidió que le escriba por Instagram . Pero esto lo dejó expuesto ya que semanas atrás se lo vinculó con otra joven llamada Mica, en Mendoza.

Actualmente, el exjugador de Bayern Munich está soltero y disfrutando de sus vacaciones en Uruguay junto a sus hijos.

Evangelina Anderson rompió el silencio: ¿se reconcilió con Martín Demichelis?

Evangelina Anderson cerró un año muy movido en cuanto a su vida profesional y personal. Por un lado, es una de las participantes más destacadas de MasterChef Celebrity; por otro, se separó del exentrenador de River, Martín Demichelis, después de 18 años de relación, y surgieron versiones que la vinculan con el joven streamer Ian Lucas.

El nombre de la modelo volvió a ser tendencia por un posible giro en su vida sentimental, y los rumores de reconciliación se escucharon fuerte después de una foto que publicó su hija Lola. Fue durante los festejos del exfutbolista con una postal familiar.

Muchos seguidores de la pareja de famosos interpretaron esta cercanía como una tregua o reconciliación, pero ella se encargó de romperles la ilusión: "Yo siempre pensé que iba a llegar a viejita con mi ex, siempre me imaginé eso. Y ahora pensaba que me voy a morir sola", dijo en televisión.