Lo nuevo en Netflix: es un famoso personaje de terror y por esta película en pleno altamar no te dejará dormir Ideal para quienes buscan una experiencia oscura y perturbadora, sin necesidad de recurrir a films trillados. + Seguir en







Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia

Netflix suma a su catálogo una propuesta que combina terror clásico con una ambientación tan inquietante como claustrofóbica. Inspirada en uno de los personajes más emblemáticos del género, esta nueva película traslada el miedo a un escenario poco habitual, donde la oscuridad, el aislamiento y la tensión constante se convierten en protagonistas.

Ambientada en pleno altamar, la historia reinterpreta el mito desde una perspectiva más intensa y atmosférica, apostando por el suspenso y el terror psicológico. La inmensidad del océano, sumada a un espacio cerrado y sin escapatoria, construye un clima opresivo que se sostiene durante todo el film y promete mantener al espectador en vilo.

Sinopsis de Drácula, mar de sangre, la terrorífica película que llegó a Netflix El último viaje del Demeter - Netflix - Películas Basado en el Captain's Log del Drácula de 1897 de Bram Stoker, la historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres.

La historia narra los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente derruida. No había rastro de la tripulación.

Tráiler de Drácula, mar de sangre Embed - El Último Viaje del Demeter - Tráiler Oficial en Español Reparto de Drácula, mar de sangre Corey Hawkins: Clemens.

Aisling Franciosi: Anna.

Liam Cunningham: Capitán Eliot.

David Dastmalchian: Wojchek.

Javier Botet: Drácula / Nosferatu.

Woody Norman: Toby.

Jon Jon Briones: Joseph.

Stefan Kapii: Olgaren.

Nikolai Nikolaeff: Petrofsky.

Chris Walley: Abrams.