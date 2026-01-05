IR A
IR A

Lo nuevo en Netflix: es un famoso personaje de terror y por esta película en pleno altamar no te dejará dormir

Ideal para quienes buscan una experiencia oscura y perturbadora, sin necesidad de recurrir a films trillados.

Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia

Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia

Netflix suma a su catálogo una propuesta que combina terror clásico con una ambientación tan inquietante como claustrofóbica. Inspirada en uno de los personajes más emblemáticos del género, esta nueva película traslada el miedo a un escenario poco habitual, donde la oscuridad, el aislamiento y la tensión constante se convierten en protagonistas.

Netflix comenzó el 2026 con varios estrenos programados para el mes de enero y una de las producciones que llegó a la plataforma de streaming dentro de solo unos días es Mi novio coreano. 
Te puede interesar:

De qué se trata Mi novio coreano, el reality que llegó a Netflix y es cada vez más visto por su insólita propuesta

Ambientada en pleno altamar, la historia reinterpreta el mito desde una perspectiva más intensa y atmosférica, apostando por el suspenso y el terror psicológico. La inmensidad del océano, sumada a un espacio cerrado y sin escapatoria, construye un clima opresivo que se sostiene durante todo el film y promete mantener al espectador en vilo.

Sinopsis de Drácula, mar de sangre, la terrorífica película que llegó a Netflix

El último viaje del Demeter - Netflix - Películas

Basado en el Captain's Log del Drácula de 1897 de Bram Stoker, la historia se desarrolla a bordo de la goleta rusa Demeter, que fue fletada para transportar carga privada (veinticuatro cajas de madera sin marcar) desde Carpatia a Londres.

La historia narra los extraños eventos que acontecieron a la tripulación condenada mientras intentan sobrevivir al viaje por el océano, acechados cada noche por una aterradora presencia a bordo del barco. Cuando finalmente llegó cerca del puerto de Whitby, estaba totalmente derruida. No había rastro de la tripulación.

Tráiler de Drácula, mar de sangre

Embed - El Último Viaje del Demeter - Tráiler Oficial en Español

Reparto de Drácula, mar de sangre

  • Corey Hawkins: Clemens.
  • Aisling Franciosi: Anna.
  • Liam Cunningham: Capitán Eliot.
  • David Dastmalchian: Wojchek.
  • Javier Botet: Drácula / Nosferatu.
  • Woody Norman: Toby.
  • Jon Jon Briones: Joseph.
  • Stefan Kapii: Olgaren.
  • Nikolai Nikolaeff: Petrofsky.
  • Chris Walley: Abrams.
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Ahora, llegó a la gran N roja una película animada para disfrutar en familia, se trata de Madagascar, un lanzamiento de 2005, lleno de diversión, aventuras y travesuras.
play

Parar ver en familia: Madagascar llegó a Netflix y la primera historia de nuestros animales preferidos sigue entre lo más visto

La nueva serie de Netfliz es protagonizada por Nancy Duplaá y Carla peterson. 
play

Tiene solo 6 capítulos, está en Netflix y actúan dos estrellas argentinas

Jeff goldblum interpreta a Zeus en esta serie de Netflix. 
play

Estuvo en el top 10 de Netflix durante mucho tiempo en 2025 y sigue siendo muy vista a pesar del paso del tiempo

Ahora, llegó a la gran N roja El gran showman, la producción cinematográfica que fue un éxito en cines en 2017 y ya está disponible en este sitio web siendo tendencia.
play

Llegó a Netflix El gran showman, el musical sobre la historia del circo que te hará emocionar hasta las lágrimas con Hugh Jackman

La película está basada en un capítulo puntual de la novela Drácula de Bram Stoker
play

De qué se trata Drácula, mar de sangre, la película sobre el clásico personaje que te dejará con pesadillas

La historia propone una mirada especial sobre el afecto, la madurez y las ganas de vivir plenamente hasta el último día.
play

Orgullo argentino: la versión original de Elsa & Fred llegó a Netflix y es ideal para verla y emocionarse

últimas noticias

Ideal para quienes buscan una experiencia de montaña completa.

Turismo en Córdoba: la imponente quebrada para sentarse y contemplar la naturaleza

Hace 8 minutos
Anses explicó cuáles son los primeros grupos que cobran después de las fiestas.

Calendario de ANSES: quiénes son los que cobran primero después de las Fiestas

Hace 9 minutos
play
Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia

Lo nuevo en Netflix: es un famoso personaje de terror y por esta película en pleno altamar no te dejará dormir

Hace 10 minutos
Llegan los Reyes Magos: ¿es feriado este martes 6 de enero?

Llegan los Reyes Magos: ¿es feriado este martes 6 de enero?

Hace 13 minutos
Comienza la primera quincena de enero con alerta amarilla por tormentas y viento en 7 provincias

Comienza la primera quincena de enero con alerta amarilla por tormentas y viento en 7 provincias

Hace 15 minutos