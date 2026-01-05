Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso murió a pocos metros de la cima La víctima, un hombre de 55 años, se desvaneció producto de un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras de reanimación. Por + Seguir en







La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov, ruso de 55 años

Un escalador de nacionalidad rusa murió en las últimas horas tras desvanecerse cerca de la cumbre en el Aconcagua en la provincia de Mendoza.

El hecho ocurrió este domingo, cuando Konstantin Bitiukov, se encontraba en el paraje conocido como El Hombro, a unos 6.000 metros, sufrió un paro cardiorrespiratorio lo que provocó que se desvaneciera y, de inmediato, el guía de la expedición pidió asistencia.

Según informó el medio local Diario Uno, al montañista se le practicó RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para reanimarlo, pero no respondió a los estímulos y falleció.

El guía que lo acompañaba fue quien dio aviso rápidamente al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua y activó un operativo junto a Guardaparques y se trasladaron en helicóptero al lugar donde estaba la víctima.

Tras constatarse la muerte del andinista, se le dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata y la causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11, que ya comenzó con las tareas de investigación para determinar lo que sucedió. Además, detallaron que la recuperación del cuerpo quedará supeditada a las condiciones meteorológicas.

muerte aconcagua Escala en el Aconcagua: cuándo fue la última muerte En lo que va de la temporada, de noviembre a marzo, la muerte de Konstantin Bitiukov es la primera. La última había sido en febrero de 2025: un montañista polaco falleció también a escasos metros de la cumbre del cerro. Arkadiusz Wudarski, tenía 52 años y se desvaneció durante la travesía, y aunque fue asistido por médicos, no fue posible reanimarlo. Fue, como Bitiukov, la primera víctima de aquella temporada en el cerro más alto de América.