5 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso murió a pocos metros de la cima

La víctima, un hombre de 55 años, se desvaneció producto de un paro cardiorrespiratorio y no respondió a las maniobras de reanimación.

Por
La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov

La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov, ruso de 55 años

Un escalador de nacionalidad rusa murió en las últimas horas tras desvanecerse cerca de la cumbre en el Aconcagua en la provincia de Mendoza.

El cráneo humano fue hallado en Mar del Plata.
Te puede interesar:

Misterio en Mar del Plata: encontraron un cráneo humano en un contenedor de basura

El hecho ocurrió este domingo, cuando Konstantin Bitiukov, se encontraba en el paraje conocido como El Hombro, a unos 6.000 metros, sufrió un paro cardiorrespiratorio lo que provocó que se desvaneciera y, de inmediato, el guía de la expedición pidió asistencia.

Según informó el medio local Diario Uno, al montañista se le practicó RCP (Resucitación Cardio-Pulmonar) durante 20 minutos y se le suministró oxígeno y adrenalina para reanimarlo, pero no respondió a los estímulos y falleció.

El guía que lo acompañaba fue quien dio aviso rápidamente al servicio médico del Parque Provincial Aconcagua y activó un operativo junto a Guardaparques y se trasladaron en helicóptero al lugar donde estaba la víctima.

Tras constatarse la muerte del andinista, se le dio intervención a la Comisaría 23 de Uspallata y la causa quedó a cargo de la fiscal María Maturano, de la Oficina Fiscal Nº 11, que ya comenzó con las tareas de investigación para determinar lo que sucedió. Además, detallaron que la recuperación del cuerpo quedará supeditada a las condiciones meteorológicas.

muerte aconcagua

Escala en el Aconcagua: cuándo fue la última muerte

En lo que va de la temporada, de noviembre a marzo, la muerte de Konstantin Bitiukov es la primera. La última había sido en febrero de 2025: un montañista polaco falleció también a escasos metros de la cumbre del cerro.

Arkadiusz Wudarski, tenía 52 años y se desvaneció durante la travesía, y aunque fue asistido por médicos, no fue posible reanimarlo. Fue, como Bitiukov, la primera víctima de aquella temporada en el cerro más alto de América.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El siniestro se registró sobre la Ruta Provincial 20. 

Tragedia en Gualeguaychú: tres muertos y heridos graves en un choque frontal

Angelina está en terapia intensiva hace más de una semana en el Sanatorio Trinidad de Ramos Mejía.

Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia

El descampado donde fue hallado el cuerpo de Delfina Aimino, víctima de femicidio, en Villa María. 

Femicidio en Córdoba: una joven de 22 años fue asesinada de 20 puñaladas y es la primera víctima del 2026

Así quedó el refugio de animales en la zona oeste de Rosario.

Rescataban animales y lo perdieron todo en un incendio: murieron 11 gatos y 3 perros

El hecho ocurrió en el Hotel Sirocco, en Lanús.

Una pareja fue acusada de robar un auto para ir a un hotel alojamiento en Lanús

El agresor fue detenido.

General Pirán: detuvieron a un hombre por violencia de género y atacó a la Policía

Rating Cero

Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

Las nuevas Películas de Netflix que te harán temblar con su inquietante historia
play

Lo nuevo en Netflix: es un famoso personaje de terror y por esta película en pleno altamar no te dejará dormir

Lucila Villar utilizó sus redes sociales para documentar el cambio. 

La impresionante transformación de La Tora: se la jugó con un cambio de look que captó la atención de todos

Guardianas del POP Argentino﻿, una propuesta de Bruscopa.
play

Video viral: Lali, Tini y María Becerra como las guardianas del Pop argentino comandadas por Gustavo Cerati

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada más taquillera de Disney.
play

Zootopia 2 superó a Frozen 2 como la película animada de Disney más taquillera de la historia

últimas noticias

Nicolás Maduro fue trasladado a Nueva York tras su captura en Venezuela.

Suiza congeló los activos de Maduro para prevenir la fuga de fondos

Hace 45 minutos
La víctima fue identificada como Konstantin Bitiukov, ruso de 55 años

Tragedia en el Aconcagua: un montañista ruso murió a pocos metros de la cima

Hace 1 hora
Timothée Chalamet y Kylie Jenner.

El momento cumbre de los Critics Choice Awards: Timothée Chalamet le declaró su amor a Kylie Jenner

Hace 1 hora
Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

Un video con Inteligencia Artificial recreó el momento de la detención de Maduro

Hace 1 hora
Qué manera de mirarte, le escribió Demichelis a Camila Debenedetti.

Filtraron los mensajes que Martín Demichelis le mandó a una modelo argentina: "Sos..."

Hace 1 hora