Pensó que el dolor de hombro era solo algo muscular pero cuando fue al médico descubrió lo peor: qué era El caso volvió a poner el foco en la importancia de prestar atención a las señales del cuerpo y de no postergar los controles médicos. Por + Seguir en







El caso que sorprendió a todos por el impensado diagnóstico

El dolor de hombro de Ella Cromack comenzó a los 16 años y durante meses fue tratado como una simple molestia muscular.

No mejoraba con analgésicos ni fisioterapia y se irradiaba hasta los dedos, pero fue subestimado en varias consultas.

La aparición de un bulto y el aumento del dolor no activaron alertas médicas inmediatas. Una radiografía tardía derivó en estudios más complejos y finalmente en una biopsia.

El diagnóstico fue osteosarcoma, un cáncer de hueso, y el tratamiento incluyó quimioterapia y una cirugía que cambió su calidad de vida. Lo que comenzó como una molestia aparentemente común terminó convirtiéndose en una señal de alerta inesperada. Un dolor persistente en el hombro, fácil de confundir con una contractura o una sobrecarga muscular, llevó a una persona a consultar con un especialista sin imaginar que el diagnóstico iba a ser mucho más serio de lo esperado.

Este tipo de síntomas suele minimizarse en la rutina diaria, especialmente cuando no hay golpes recientes ni limitaciones evidentes en el movimiento. Sin embargo, los profesionales advierten que ciertas dolencias, cuando se mantienen en el tiempo o aparecen sin una causa clara, pueden estar asociadas a problemas que van más allá del sistema muscular o articular.

Qué descubrió la joven de 16 años que tenía un fuerte dolor en el hombro -Ella Cromack El dolor en el hombro derecho apareció cuando Ella Cromack tenía apenas 16 años y durante más de medio año fue interpretado como una molestia muscular sin mayor gravedad. La incomodidad se extendía hasta los dedos de la mano y no mejoraba ni con calmantes ni con sesiones de fisioterapia, pero aun así fue minimizada en varias consultas médicas.

Según contó la propia adolescente, en las guardias le indicaron que se trataba de una simple distensión y descartaron la necesidad de realizar estudios por imágenes. Incluso cuando el dolor se volvió más intenso y comenzó a notarse un bulto en el brazo, las señales de alerta no fueron tomadas en cuenta.

“Siempre me decían que era algo muscular”, recordó Ella. La situación dio un giro recién cuando acudió a un centro de salud sin turno previo, donde finalmente le hicieron una radiografía del hombro. Ese primer estudio generó preocupación y dio paso a exámenes más complejos, como una resonancia magnética y una tomografía.