Turismo en Córdoba: el pueblito que está entre ríos y un arroyo cristalino

Un pequeño paraje serrano combina cursos de agua, balnearios naturales y paisajes tranquilos ideales para una escapada lejos del ritmo urbano.

Por
Villa Amancay

Villa Amancay, un rincón serrano para desconectar.

Mi Valle
  • Villa Amancay se consolida como un destino tranquilo del Valle de Calamuchita, rodeado de agua y naturaleza.
  • El pequeño poblado combina balnearios serranos, caminatas y actividades al aire libre durante todo el año.
  • En sus alrededores se suman embalses y obras de ingeniería que amplían la oferta turística.
  • Su escala reducida y servicios básicos lo vuelven ideal para descansar lejos de los circuitos masivos.

Ubicada en un entorno serrano de gran valor natural, Villa Amancay se posiciona como uno de esos destinos del turismo en Córdoba que aún conservan un perfil discreto dentro del mapa provincial. Rodeada por cursos de agua y paisajes verdes, la comuna propone una experiencia atravesada por la calma y el contacto directo con el paisaje.

El nombre con el que se la conoce fue popularizado por el poeta Baldomero Fernández Moreno.
Cómo es la Casa Mínima, el edificio más angosto de todo Latinoamérica que está en Buenos Aires

Con poco más de 300 habitantes, esta pequeña localidad se destaca por ser una de las más jóvenes del Valle de Calamuchita. A pesar de su crecimiento reciente, mantiene una identidad ligada a la tranquilidad, con un ritmo cotidiano pausado y una impronta natural que se refleja en su trazado simple y en la cercanía permanente con espacios abiertos.

El arroyo Amboy ocupa un rol central en la vida del pueblo y en su atractivo turístico. A lo largo de su curso se organizan distintas áreas de recreación que, según la temporada, concentran buena parte de la actividad. El entorno, que se transforma entre el verano y el invierno, amplía las alternativas de disfrute y refuerza el carácter serrano del lugar.

Villa Amancay
Córdoba amplía su oferta turística con un paraje tranquilo del Valle de Calamuchita.

Dónde queda Villa Amancay

Villa Amancay se encuentra a unos 120 kilómetros de la ciudad de Córdoba, dentro del Valle de Calamuchita. Su ubicación estratégica la sitúa cerca de otras localidades serranas, aunque conserva un perfil mucho más tranquilo y menos intervenido.

El paraje está rodeado por embalses y cursos de agua que definen su paisaje. Esta combinación natural le otorga un atractivo particular, con vistas abiertas y sectores ideales para el descanso y la contemplación del entorno serrano.

Qué puedo hacer en Villa Amancay

Uno de los principales atractivos del lugar son sus tres balnearios: La Ollita, La Pileta y La Cascadita. Estos espacios cuentan con servicios básicos, saltos de agua y sectores de arena y pasto que se vuelven muy concurridos durante los meses de calor.

En invierno, el perfil del destino cambia. Las temperaturas más bajas convierten a la zona en un escenario propicio para caminatas, cabalgatas y avistajes de flora y fauna autóctona, actividades que permiten apreciar otra faceta del paisaje serrano. Dentro del pueblo, la gruta de la Virgen del Carmen y su vertiente natural suman un punto de interés.

En los alrededores, el embalse Cerro Pelado amplía la oferta recreativa. Con una superficie de 1.240 hectáreas, este espejo de agua se destaca por sus relieves sumergidos, que lo transforman en un sitio elegido para el buceo y la pesca. A pocos kilómetros también se encuentra el Complejo Hidroeléctrico Río Grande, una obra de ingeniería con una central de bombeo en caverna única en el país.

Cómo llegar a Villa Amancay

Desde la Ciudad de Buenos Aires, Villa Amancay se encuentra a unos 780 kilómetros. El viaje en auto demanda entre 9 y 10 horas, dependiendo del tránsito y las paradas. El recorrido habitual se realiza por la Autopista Buenos Aires–Rosario, continuando por la Ruta Nacional 9 hasta Córdoba, para luego tomar la Ruta Nacional 36, empalmar con la Ruta Provincial E63 y seguir por la Ruta Provincial 5 y la Ruta Provincial 23 hasta llegar a la comuna.

En micro, existen servicios regulares desde la terminal de Retiro hasta Santa Rosa de Calamuchita, con un tiempo estimado de viaje de 10 a 11 horas. Desde allí, es necesario tomar otro colectivo de la misma empresa que conecta con Villa Amancay, completando el trayecto por caminos provinciales.

Villa Amancay
El embalse Cerro Pelado amplía la oferta de actividades en los alrededores.

La opción más rápida es el avión. El vuelo desde el Aeroparque Jorge Newbery o Ezeiza hasta la ciudad de Córdoba dura aproximadamente 1 hora y 20 minutos. Desde el aeropuerto cordobés, se debe continuar por vía terrestre unos 120 kilómetros, ya sea en auto o transporte público, siguiendo las rutas provinciales que conectan con el Valle de Calamuchita y la localidad.

