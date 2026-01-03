Turismo en Córdoba: la excursión a un paraíso que despierta todos los sentidos

Una travesía guiada de jornada completa propone recorrer bosques, arroyos y paisajes de altura a paso tranquilo, con paradas para descansar, contemplar el entorno y disfrutar del río.

El turismo en Córdoba suma una excursión pensada para quienes buscan una experiencia particular en plena naturaleza. Se trata de una caminata que une La Cumbrecita con Villa Alpina , atravesando escenarios serranos que permiten disfrutar el paisaje a cada paso.

Ubicada en una de las zonas más atractivas del Valle de Calamuchita, esta propuesta combina actividad física moderada con momentos de contemplación, descanso y disfrute al aire libre. Es una alternativa ideal para quienes desean alejarse del ruido urbano y pasar un día completo en contacto con el entorno natural.

La excursión se desarrolla a un ritmo tranquilo, con paradas estratégicas para apreciar el paisaje, cruzar arroyos y recuperar energías. El trayecto está diseñado para que el recorrido en sí sea parte central de la experiencia.

Villa Alpina se encuentra en el departamento de Calamuchita, al norte de la provincia de Córdoba, muy cerca del límite con La Cumbrecita. Está situada a unos 1.320 metros sobre el nivel del mar y se caracteriza por su entorno natural, rodeado de pinares, ríos y cerros.

El ingreso a la localidad se da luego de atravesar sectores de bosque y pampas de altura, lo que convierte al destino en un punto ideal para el descanso luego de varias horas de caminata. En ese lugar, el río Los Reartes ofrece espacios de arena y zonas tranquilas para relajarse y almorzar al aire libre.

Cómo es el cruce a Villa Alpina

La excursión comienza en Schönau, en el ingreso a La Cumbrecita, a 1.420 metros sobre el nivel del mar. Desde ese lugar, el sendero avanza hacia el sur y atraviesa el pinar del arroyo Las Mojarras, donde el recorrido se vuelve una experiencia sensorial marcada por aromas, sonidos y colores propios del bosque.

Luego del cruce del arroyo, el camino continúa por una pampa de altura que conduce al arroyo La Puente. En este tramo, el contacto con el agua y las piedras aporta un momento de descanso natural antes de seguir avanzando. El sendero mantiene una dificultad moderada y permite disfrutar del entorno sin apuro.

Luego de varias horas de marcha, el trayecto ingresa al pinar del sector norte de Villa Alpina, a unos 1.340 metros de altura. Desde ese lugar se accede a la localidad por la Estancia Cerro Negro, donde el paisaje invita a detenerse y contemplar. El cierre del recorrido incluye un almuerzo y tiempo libre a orillas del río Los Reartes, antes de emprender el regreso por el mismo camino.