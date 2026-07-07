Gira Nacional de Radio 10: "Mañana Sylvestre" llega a Tucumán para el Día de la Independencia Habrá transmisiones especiales los días 9 y 10 de julio, de 6 a 10 hs. Es parte del ciclo federal lanzado por la emisora con el objetivo de acercar la programación a las distintas regiones del país. Por Agregar C5N en









Gustavo Sylvestre viaja a Tucumán para encabezar una transmisión especial.

Radio 10 puso en marcha su Gira Nacional, un ciclo de transmisiones federales con el objetivo de acercar su programación a las distintas regiones del país.

Con esta iniciativa, Radio 10 traslada su programación fuera de Buenos Aires para conectar en vivo y en directo con las audiencias de todo el territorio nacional. El proyecto surgió con una convicción clara: estar presente donde está la gente, en cada ciudad, en cada provincia, en cada momento que importa.

La primera parada fue en La Rioja, donde Nancy Pazos condujo su programa "El Amor Es Más Fuerte" desde el nuevo estudio de Radio 10 La Rioja FM 106.5.

La segunda escala tendrá lugar en San Miguel de Tucumán. Gustavo Sylvestre viajará a la emblemática ciudad para encabezar una transmisión especial de “Mañana Sylvestre” los días 9 y 10 de julio, de 6 a 10 hs, desde el lugar donde la Argentina declaró su independencia hace más de doscientos años.