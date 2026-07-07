7 de julio de 2026 Inicio
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Gira Nacional de Radio 10: "Mañana Sylvestre" llega a Tucumán para el Día de la Independencia

Habrá transmisiones especiales los días 9 y 10 de julio, de 6 a 10 hs. Es parte del ciclo federal lanzado por la emisora con el objetivo de acercar la programación a las distintas regiones del país.

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Gustavo Sylvestre viaja a Tucumán para encabezar una transmisión especial.

Gustavo Sylvestre viaja a Tucumán para encabezar una transmisión especial.

Radio 10 puso en marcha su Gira Nacional, un ciclo de transmisiones federales con el objetivo de acercar su programación a las distintas regiones del país.

La Campsis radicans llega fortalecida a la primavera, momento en el que comienza un crecimiento acelerado y una floración que puede extenderse durante la primavera y buena parte del verano.
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Con esta iniciativa, Radio 10 traslada su programación fuera de Buenos Aires para conectar en vivo y en directo con las audiencias de todo el territorio nacional. El proyecto surgió con una convicción clara: estar presente donde está la gente, en cada ciudad, en cada provincia, en cada momento que importa.

La primera parada fue en La Rioja, donde Nancy Pazos condujo su programa "El Amor Es Más Fuerte" desde el nuevo estudio de Radio 10 La Rioja FM 106.5.

La segunda escala tendrá lugar en San Miguel de Tucumán. Gustavo Sylvestre viajará a la emblemática ciudad para encabezar una transmisión especial de “Mañana Sylvestre” los días 9 y 10 de julio, de 6 a 10 hs, desde el lugar donde la Argentina declaró su independencia hace más de doscientos años.

La Gira Nacional de Radio 10 apuesta a seguir sumando destinos y llevar las voces, las historias y la energía de la emisora a cada rincón de nuestro país.

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