Así es el truco casero para evitar las canas y tener un pelo reluciente Con esta receta casera podrás aportar brillo y suavidad de forma natural al cabello. Por Agregar C5N en









Conocé este truco casero para tratar las canas. Pexels

El cabello con canas necesita cuidados específicos porque suele ser más seco, poroso y con frizz.

Un producto casero de uso común puede ayudar a mejorar el brillo y la apariencia del pelo gris.

Su acción contribuye a eliminar impurezas y reducir el frizz sin modificar el color natural.

Para mejores resultados, debe aplicarse de forma diluida y con una frecuencia moderada. Cada vez más personas optan por lucir sus canas de forma natural, lo que también impulsó un mayor interés por conocer los cuidados que este tipo de cabello necesita. Al tener una textura diferente, el pelo gris suele ser más seco, poroso y propenso al frizz, por lo que requiere una rutina específica para mantenerse saludable y con buen aspecto.

¿Cómo cuidar las canas? Pexels En ese contexto, la especialista en cuidado capilar Felicitas Ordás, embajadora de Revlon Professional España y presidenta del Club Fígaro, reveló que existe un producto muy común que puede convertirse en un gran aliado para el cabello con canas: el vinagre de vino blanco. Según explicó, su uso adecuado ayuda a mejorar el aspecto del pelo gris y a potenciar su brillo de forma natural.

Cómo es el truco casero para dejar atrás las canas y mostrar un pelo reluciente Con el paso del tiempo, el cabello canoso suele perder brillo debido a la acumulación de restos de productos, cal y minerales presentes en el agua. Según explicó la especialista, el vinagre de vino blanco ayuda a eliminar esas impurezas que se adhieren a la fibra capilar, permitiendo que el pelo recupere una apariencia más luminosa y saludable.

Ordás explicó que, al suavizar la cutícula capilar, el cabello refleja mejor la luz, lo que hace que las canas luzcan más brillantes y luminosas. Además, destacó que el vinagre de vino blanco tiene un efecto ligeramente acidificante que ayuda a controlar el frizz, uno de los problemas más frecuentes en el pelo gris debido a su tendencia natural a resecarse y encresparse.

¿Cómo aplicar el vinagre de vino blanco? Inteligencia artificial El resultado es un cabello más suave, ordenado y con un aspecto visiblemente más saludable. A diferencia de otros productos, el vinagre de vino blanco no modifica el color natural de las canas ni devuelve el pigmento perdido, sino que potencia su brillo y mejora la apariencia general de la fibra capilar.