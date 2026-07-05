5 de julio de 2026 Inicio
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Así es el truco casero para evitar las canas y tener un pelo reluciente

Con esta receta casera podrás aportar brillo y suavidad de forma natural al cabello.

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Conocé este truco casero para tratar las canas.

Conocé este truco casero para tratar las canas.

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  • El cabello con canas necesita cuidados específicos porque suele ser más seco, poroso y con frizz.
  • Un producto casero de uso común puede ayudar a mejorar el brillo y la apariencia del pelo gris.
  • Su acción contribuye a eliminar impurezas y reducir el frizz sin modificar el color natural.
  • Para mejores resultados, debe aplicarse de forma diluida y con una frecuencia moderada.

Cada vez más personas optan por lucir sus canas de forma natural, lo que también impulsó un mayor interés por conocer los cuidados que este tipo de cabello necesita. Al tener una textura diferente, el pelo gris suele ser más seco, poroso y propenso al frizz, por lo que requiere una rutina específica para mantenerse saludable y con buen aspecto.

La Campsis radicans llega fortalecida a la primavera, momento en el que comienza un crecimiento acelerado y una floración que puede extenderse durante la primavera y buena parte del verano.
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¿Cómo cuidar las canas?

¿Cómo cuidar las canas?

En ese contexto, la especialista en cuidado capilar Felicitas Ordás, embajadora de Revlon Professional España y presidenta del Club Fígaro, reveló que existe un producto muy común que puede convertirse en un gran aliado para el cabello con canas: el vinagre de vino blanco. Según explicó, su uso adecuado ayuda a mejorar el aspecto del pelo gris y a potenciar su brillo de forma natural.

Cómo es el truco casero para dejar atrás las canas y mostrar un pelo reluciente

Con el paso del tiempo, el cabello canoso suele perder brillo debido a la acumulación de restos de productos, cal y minerales presentes en el agua. Según explicó la especialista, el vinagre de vino blanco ayuda a eliminar esas impurezas que se adhieren a la fibra capilar, permitiendo que el pelo recupere una apariencia más luminosa y saludable.

Ordás explicó que, al suavizar la cutícula capilar, el cabello refleja mejor la luz, lo que hace que las canas luzcan más brillantes y luminosas. Además, destacó que el vinagre de vino blanco tiene un efecto ligeramente acidificante que ayuda a controlar el frizz, uno de los problemas más frecuentes en el pelo gris debido a su tendencia natural a resecarse y encresparse.

¿Cómo aplicar el vinagre de vino blanco?

¿Cómo aplicar el vinagre de vino blanco?

El resultado es un cabello más suave, ordenado y con un aspecto visiblemente más saludable. A diferencia de otros productos, el vinagre de vino blanco no modifica el color natural de las canas ni devuelve el pigmento perdido, sino que potencia su brillo y mejora la apariencia general de la fibra capilar.

Para aplicarlo correctamente hay que evitar usarlo en estado puro. Se recomienda diluir una parte de vinagre en tres o cuatro partes de agua y aplicarlo como enjuague final, luego del shampoo. La mezcla debe dejarse actuar entre uno y dos minutos antes de retirarla con agua tibia. Respecto a la frecuencia, Ordás sugiere limitar su uso a una vez por semana, ya que su aplicación excesiva puede provocar resequedad, especialmente en cabellos que ya presentan falta de hidratación.

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