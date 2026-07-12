12 de julio de 2026 Inicio
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Mundial 2026: reportan al menos 13 heridos en los festejos tras la victoria de la Selección argentina

El SAME atendió a 13 personas, mientras que la Policía de la Ciudad intervino para controlar distintos episodios de violencia registrados durante la desconcentración.

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Ciudad de Buenos Aires: reportan al menos 13 heridos en los festejos el pase de la Selección argentina a la semifinal del mundial 2026

Ciudad de Buenos Aires: reportan al menos 13 heridos en los festejos el pase de la Selección argentina a la semifinal del mundial 2026

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 desató un multitudinario festejo en el centro de Buenos Aires, aunque la jornada terminó con una serie de incidentes que obligaron a la intervención de los servicios de emergencia y de las fuerzas de seguridad.

La pelea entre argentinos e ingleses durante el partido de cuartos de final del Mundial 2026 entre Inglaterra y Noruega.
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Violenta pelea entre hinchas argentinos e ingleses a días de la semifinal

Según el balance oficial, el Sistema de Atención Médica de Emergencias (SAME) asistió a 13 personas que sufrieron distintas lesiones en la zona del Obelisco y sus alrededores. La mayoría recibió atención en el lugar, mientras que algunos casos requirieron traslado a centros de salud.

Durante la celebración se registraron peleas entre grupos de hinchas, lanzamiento de objetos y otros episodios de violencia que derivaron en un importante operativo de la Policía de la Ciudad para contener la situación y facilitar la desconcentración de los miles de simpatizantes que coparon el centro porteño.

Los incidentes ocurrieron después del triunfo por 3-1 sobre Suiza, resultado que depositó al equipo dirigido por Lionel Scaloni entre los cuatro mejores del certamen y desató una nueva movilización masiva de fanáticos vestidos con camisetas argentinas y banderas celestes y blancas.

Pese al clima festivo que predominó durante gran parte de la tarde y la noche, los desmanes registrados sobre el final obligaron a reforzar la presencia policial en la zona para restablecer el orden y permitir la circulación vehicular y peatonal.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por las semifinales del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán por un lugar en la final del Mundial 2026 el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora de Argentina). El encuentro se disputará en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, Estados Unidos, y definirá al rival del ganador de la otra semifinal, que animarán Francia y España.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega tras eliminar a Suiza por 3-1, mientras que Inglaterra avanzó luego de vencer 2-1 a Noruega en tiempo suplementario. El vencedor jugará la final del certamen el 19 de julio, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto un día antes.

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