12 de julio de 2026 Inicio
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Susto en Entre Ríos: se desplomó el techo de un bar durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina

Ocurrió en Concepción del Uruguay durante las celebraciones por el pase de la Scaloneta a las semifinales del Mundial 2026. La estructura cedió después de que varios hinchas se subieran sobre una pérgola y el momento quedó registrado en videos.

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Susto en Entre Ríos: se desplomó el techo de un bar durante los festejos por el triunfo de la Selección argentina

La clasificación de la Selección argentina a las semifinales del Mundial 2026 dejó escenas de alegría en distintos puntos del país, aunque en la ciudad entrerriana de Concepción del Uruguay los festejos derivaron en un grave incidente cuando parte del techo de un bar se desplomó en medio de una multitud.

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El hecho ocurrió en un local gastronómico ubicado en la esquina de 3 de Febrero y 9 de Julio. Según las primeras reconstrucciones, varios simpatizantes se habían subido a una pérgola del establecimiento para celebrar, hasta que la estructura no resistió el peso y terminó cediendo sobre el sector de mesas y sillas.

Las imágenes del derrumbe se difundieron rápidamente en redes sociales y muestran el momento en que la estructura cae de manera repentina, provocando corridas y momentos de desesperación entre quienes se encontraban en el lugar. A pesar del fuerte impacto, el episodio no terminó en una tragedia mayor.

Investigan lo ocurrido

Tras el incidente, las autoridades municipales anunciaron que realizarán un relevamiento para determinar el alcance de los daños y analizar las causas del colapso. Además, evaluarán eventuales responsabilidades y posibles medidas para reforzar la seguridad durante futuras celebraciones masivas.

El episodio opacó una jornada que, en líneas generales, transcurrió con miles de hinchas celebrando el triunfo argentino. Sin embargo, comerciantes y vecinos reclamaron mayores controles para evitar que situaciones similares vuelvan a repetirse en concentraciones de gran convocatoria.

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