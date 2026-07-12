12 de julio de 2026 Inicio
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La milagrosa historia de Mikel Abecia, sobreviviente de los terremotos en Venezuela: "Sentí que me iba"

El ingeniero venezolano contó en una entrevista con C5N cómo logró sobrevivir tras quedar sepultado durante casi cuatro horas bajo los escombros del edificio donde vivía. Su testimonio refleja el horror que dejó el devastador sismo que golpeó a Venezuela.

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La milagrosa historia de un sobreviviente de los terremotos en Venezuela

Mikel Abecia, un ingeniero que sobrevivió al terremoto que devastó La Guaira, brindó un estremecedor testimonio al periodista Adrián Salonia, enviado especial de C5N a Venezuela. El hombre relató cómo vivió el derrumbe del edificio en el que residía, permaneció atrapado durante casi cuatro horas y fue rescatado con vida entre los escombros.

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"Yo me encontraba en mi departamento, en el sexto piso de un edificio. Como muchos venezolanos estábamos viendo los partidos del Mundial y comenzó el terremoto. Al principio me quedé tranquilo y me puse debajo de la viga de carga del departamento. Sin embargo, sentí algo raro, diferente", recordó.

Desde una de las ventanas observó la escena que, según dijo, nunca podrá borrar de su memoria. "Tenía visual hacia otro edificio y esa es la imagen que me quedó grabada: verlo caer delante de mis ojos. Ese edificio absorbió al mío en lo que se llama efecto cascada. Sentí un gran vacío. Sentí que me iba".

Abecia explicó que nunca perdió el conocimiento, aunque quedó completamente sepultado. "Sentí un gran ruido, polvo, golpes en mi cuerpo. En pocos segundos estaba en una gran oscuridad y no me podía mover. Lo primero que pensé fue: 'Mikel, estás vivo. Tenés que salir de esto'".

También describió la desesperación de los primeros minutos bajo los escombros. "No podía respirar. Trataba de moverme. Tenía mucho peso sobre mí. Logré girar el torso y pude respirar un poco mejor. Ahí me tranquilicé y pensé que si estaba vivo era por algo y que alguien iba a venir a ayudarme".

El sobreviviente aseguró que su experiencia cambió por completo su forma de ver la vida. "Indudablemente está la mano de Dios en todo esto. Debo tener un propósito de vida. No hay razón para haber sobrevivido si no. Solo sobrevivió menos del 5% en ese edificio".

Abecia permaneció atrapado durante casi cuatro horas hasta que logró hacerse escuchar por uno de los vecinos que participaba de las tareas de rescate. "En un momento sentí a alguien gritar el nombre de mi vecina. Le reconocí la voz y empecé a gritar para que me ayudara. Escuchó mi voz y me dijo que me tranquilizara, que no se iba a ir hasta rescatarme. Ahí volvió la esperanza de vida. Empezó a sacarme los escombros de encima. Él también rescató a su padre y a su hermano. Su madre murió, lamentablemente", contó con emoción.

El ingeniero recordó que la magnitud del desastre recién tomó dimensión cuando pudo salir de entre los restos del edificio. "Cuando me rescataron vi el mar Caribe, que yo no lo veía desde mi departamento porque un edificio me lo tapaba. Ahí dije: 'Dios, qué desastre sufrió La Guaira'".

El último balance oficial del terremoto

El Gobierno venezolano actualizó este viernes el saldo de víctimas del doble terremoto que golpeó el norte del país el 24 de junio. Según el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, la cifra de fallecidos ascendió a 4.333 personas, mientras que 16.740 resultaron heridas. Además, las autoridades informaron que 315 cuerpos permanecen sin identificar y continúan las tareas de búsqueda y recuperación en las zonas más afectadas. Hasta el momento no se difundió un nuevo número oficial de desaparecidos.

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