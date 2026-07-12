El capitán de la Selección argentina habló tras la victoria sobre Suiza y se refirió por primera vez a la semifinal frente a Inglaterra. Reconoció que será un encuentro "especial" y destacó la importancia del duelo entre dos selecciones con una histórica rivalidad mundialista.

Qué dijo Lionel Messi sobre la posibilidad de jugar su primer partido contra Inglaterra en un Mundial 2026

Lionel Messi ya puso la mira en la semifinal del Mundial 2026. Luego del triunfo de la Selección argentina sobre Suiza, el capitán albiceleste se refirió al próximo compromiso frente a Inglaterra , un rival al que enfrentará por primera vez y cuyo cruce tiene una carga histórica marcada por los antecedentes futbolísticos y el contexto surgido tras la Guerra de Malvinas.

El sentido mensaje de Anto Roccuzzo a Messi y su festejó por el triunfo de la Selección

Consultado sobre el duelo que se viene, Messi admitió que será un partido distinto por la magnitud del rival y la instancia del torneo. "Siempre es especial jugar contra las selecciones grandes. No me pasó nunca contra Inglaterra. Es la primera vez, así que va a ser un partido especial . Semifinal de una Copa del Mundo".

El rosarino también hizo hincapié en el desgaste físico que viene acumulando el equipo durante la competencia y aseguró que ahora el objetivo será recuperar energías. "Ahora descansaremos y nos prepararemos para eso. Venimos de mucho desgaste otra vez y a veces se nota".

Las declaraciones del capitán llegan en la antesala de un enfrentamiento que despierta una expectativa especial por tratarse de dos de las selecciones con mayor historia en los mundiales y por la rivalidad que se profundizó desde la Guerra de Malvinas de 1982.

Argentina e Inglaterra protagonizaron cinco enfrentamientos en la historia de la Copa del Mundo, con un balance levemente favorable para la selección europea. El primer cruce fue en Chile 1962 , cuando Inglaterra se impuso por 3-1. Cuatro años más tarde, en los cuartos de final de Inglaterra 1966 , los locales volvieron a ganar, esta vez por 1-0, en un encuentro recordado por la expulsión del capitán argentino Antonio Rattín.

️ "VA A SER UN PARTIDO ESPECIAL CONTRA INGLATERRA" Lionel Messi palpitó el duelo ante Inglaterra por las semifinales del Mundial. pic.twitter.com/d9BBekrXIF

Tras la Guerra de Malvinas, la rivalidad adquirió un significado aún mayor y tuvo su capítulo más emblemático en los cuartos de final de México 1986. Argentina ganó 2-1 con los dos goles más recordados de Diego Maradona: el primero, conocido como "La Mano de Dios", y el segundo, considerado por muchos como el mejor gol en la historia de los mundiales tras dejar en el camino a medio equipo inglés.

Doce años después, en Francia 1998, volvieron a enfrentarse en los octavos de final. Igualaron 2-2 y la clasificación quedó en manos de Argentina, que se impuso 4-3 en la definición por penales. El último antecedente mundialista fue en la fase de grupos de Corea-Japón 2002. Inglaterra se tomó revancha al ganar 1-0 gracias a un penal convertido por David Beckham.

Cuándo juegan Argentina e Inglaterra por la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra se enfrentarán el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, en busca de un lugar en la final del Mundial 2026.

El seleccionado dirigido por Lionel Scaloni llega a esta instancia luego de eliminar a Suiza, mientras que Inglaterra hizo lo propio tras superar a Noruega. El ganador del encuentro disputará la final del certamen frente al vencedor de la otra semifinal.