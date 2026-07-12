Es argentino, se dedicaba a la actuación y emigró a Estados Unidos: se hizo famoso con un restaurante único en Hollywood

Una decisión que parecía arriesgada terminó cambiando por completo el rumbo de su vida. Tras dejar Argentina para perseguir un sueño artístico, encontró una oportunidad inesperada que lo llevó a convertirse en un referente empresarial en una de las ciudades más famosas del mundo.

Es argentino, se dedicaba a la actuación y emigró a Estados Unidos : llegó a Estados Unidos con el sueño de triunfar como actor, pero el destino lo llevó por un camino inesperado. Tras comenzar desde abajo, se hizo famoso con un restaurante único en Hollywood que hoy recibe a reconocidas celebridades y le permitió regresar al mundo del cine.

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Actualmente, dirige un local gastronómico con decenas de empleados y capacidad para cientos de personas, mientras continúa desarrollando proyectos audiovisuales. Su historia demuestra cómo una decisión arriesgada, sumada al trabajo constante y la capacidad de reinventarse, puede abrir puertas inesperadas.

Aunque emigró con el objetivo de triunfar en el universo actoral, fue la gastronomía la que le permitió construir una carrera exitosa en otro pais y, años más tarde, regresar al mundo artístico sin abandonar el sueño que lo impulsó a cruzar fronteras. Entre las figuras que visitaron el lugar se encuentran George Michael, David Beckham y Dolph Lundgren, entre muchas otras personalidades del espectáculo y el deporte. Además, el restaurante ganó notoriedad internacional al convertirse en escenario habitual del reality The Real Housewives of Beverly Hills, lo que impulsó aún más su reconocimiento.

Con apenas 22 años, Guillermo Zapata dejó Argentina con una visa de turista y una meta clara: convertirse en actor en Hollywood . Sin embargo, el camino hacia ese objetivo estuvo lleno de desafíos y lo llevó a reinventarse hasta convertirse en el dueño de uno de los restaurantes más reconocidos de Los Ángeles.

Oriundo de Bella Vista, en la provincia de Buenos Aires, el empresario creció rodeado de artistas. Es hijo del reconocido cantante y actor Rodolfo Zapata, quien despertó en él la pasión por los escenarios desde muy pequeño. Antes de emigrar, Zapata dio sus primeros pasos como actor en la televisión argentina. Estudió en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y participó en producciones como la serie Clave del Sol y la novela Rebelde, donde compartió elenco con Ricardo Darín.

En 1992 decidió viajar a Los Ángeles con la intención de conocer la ciudad. Lo que iba a ser una visita de diez días terminó convirtiéndose en el inicio de una nueva vida. Sin dominar el inglés y sin contactos, consiguió su primer empleo como lavaplatos en un restaurante, mientras estudiaba el idioma y buscaba oportunidades para desarrollarse profesionalmente.

Con el paso de los años fue creciendo dentro del rubro culinario hasta convertirse en encargado de un local en West Hollywood. Poco después recibió una propuesta inesperada: asociarse con un emprendimiento gastronómico que estaba a punto de cerrar. Aceptó el desafío, remodeló completamente el local, renovó la propuesta culinaria y transformó el establecimiento en Sur Restaurant & Lounge, un exclusivo espacio que con el tiempo se convirtió en uno de los sitios más frecuentados por celebridades de Hollywood.

El éxito empresarial le permitió retomar el sueño que había motivado su viaje a Estados Unidos. A partir de 2014 volvió a actuar y comenzó a producir películas independientes. Uno de sus proyectos más destacados fue La Sombra del Gato, film protagonizado por Danny Trejo y rodado en Argentina. Posteriormente, la producción llegó a plataformas de streaming, ampliando su alcance internacional. También trabajó junto al director Eduardo Pinto en la película Las Nubes, reafirmando su vínculo con la industria cinematográfica.