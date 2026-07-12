Tristeza infinita: murió un actor ícono de entrañables telenovelas tras padecer una larga enfermedad Según informaron medios especializados, el artista falleció debido a complicaciones de salud. Su trabajo dejó una huella imborrable en la televisión, tanto amigos, colegas y seguidores lo despidieron en redes sociales. Agregar C5N en









Se trata del actor Gonzalo Velutini.

El mundo de la televisión y telenovelas está de luto tras la confirmación de la muerte del actor Gonzalo Velutini a los 70 años, tras complicaciones con el Parkinson, enfermedad que padecía desde hacía tiempo, sumado a dificultades cardíacas. En redes sociales, amigos, colegas y seguidores lo despidieron con emotivos mensajes.

Según explicaron medios venezolanos en el último año la salud de Velutini había desmejorado notoriamente. El artista se egresó de la carrera Ingeniería de Sistemas pero después decidió dedicarse a la actuación y comenzó su carrera en el teatro Rajatabla.

Gonzalo Velutini, el actor venezolano, quien formó parte de telenovelas como "Los Donatti", "Dulce enemiga", "Peligrosa" y "Nadie me dirá cómo quererte", falleció ayer. Un actorazo de teatro. La última obra donde lo vi: "Oficina #1". Y un tipazo de noble corazón . pic.twitter.com/t3DAzDWDzm — Simon Villamizar (@SimonBestia) July 11, 2026 Al poco tiempo pegó el salto a la televisión abierta a medidados de 1985 en la telenovela Zapatos Viejos emitido por la cadena Venezolana de Televisión. Al año siguiente le llegó la oportunidad de participar en Los Donatti y en 1987 en Inmensamente tuya lo que hizo que su carrera se consolide.

La noticia fue confirmada por varios portales de noticias, así como también en redes sociales como por ejemplo el sitio Pantalla de Oro: "Lamentamos el fallecimiento del gran Gonzalo Velutini, de 70 años, tras complicaciones con el mal de Parkinson y afecciones del corazón. Siempre lo recordaremos por sus personajes de villano en la época de oro de la TV venezolana".