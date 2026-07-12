IR A
IR A

Tristeza infinita: murió un actor ícono de entrañables telenovelas tras padecer una larga enfermedad

Según informaron medios especializados, el artista falleció debido a complicaciones de salud. Su trabajo dejó una huella imborrable en la televisión, tanto amigos, colegas y seguidores lo despidieron en redes sociales.

Se trata del actor Gonzalo Velutini. 

Se trata del actor Gonzalo Velutini. 

El mundo de la televisión y telenovelas está de luto tras la confirmación de la muerte del actor Gonzalo Velutini a los 70 años, tras complicaciones con el Parkinson, enfermedad que padecía desde hacía tiempo, sumado a dificultades cardíacas. En redes sociales, amigos, colegas y seguidores lo despidieron con emotivos mensajes.

Cristiano Ronaldo, eliminado con Portugal en el Mundial 2026.
Te puede interesar:

Es un famoso streamer y se volvió viral por su reacción a la eliminación de Cristiano Ronaldo en el Mundial 2026

Según explicaron medios venezolanos en el último año la salud de Velutini había desmejorado notoriamente. El artista se egresó de la carrera Ingeniería de Sistemas pero después decidió dedicarse a la actuación y comenzó su carrera en el teatro Rajatabla.

Al poco tiempo pegó el salto a la televisión abierta a medidados de 1985 en la telenovela Zapatos Viejos emitido por la cadena Venezolana de Televisión. Al año siguiente le llegó la oportunidad de participar en Los Donatti y en 1987 en Inmensamente tuya lo que hizo que su carrera se consolide.

La noticia fue confirmada por varios portales de noticias, así como también en redes sociales como por ejemplo el sitio Pantalla de Oro: "Lamentamos el fallecimiento del gran Gonzalo Velutini, de 70 años, tras complicaciones con el mal de Parkinson y afecciones del corazón. Siempre lo recordaremos por sus personajes de villano en la época de oro de la TV venezolana".

Carrera en televisión de Gonzalo Velutini: sus principales papeles

  • Historias Pequeñas (2019)
  • Corazón Traicionado (2016)
  • Poseía (2016)
  • Los Secretos de Lucía (2013)
  • Nacer Contigo (2012)
  • Libres Como el Viento (2010)
  • La trepadora (2008)
  • Niña Mimada (1998)
  • Dulce Enemiga (1995)
  • Peligrosa (1994)
  • La mujer prohibida (1991)
  • Adorable Mónica (1990)
  • Maribel (1989)
  • Niña Bonita (1988)
  • Inmensamente tuya (1987)
  • Los Donatti (1986)
  • Zapatos Viejos (1985)

Noticias relacionadas

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

Famoso streamer español atacó a la Selección y enfureció a los argentinos: Me la paso por los cojones

Uno de los streamers españoles más famosos atacó a la Selección con un repudiable gesto: "Me la paso por los cojones"

play

Fernando Borroni analizó el rumbo del Gobierno en TVR: "Con Santilli no va a cambiar nada"

Luciana Salazar volvió a ser noticia tras la aparición de rumores que la relacionan con un inversor  multimillonario.

Empresario: quién es el nuevo novio de Luciana Salazar

últimas noticias

Lucas Trejo junto a su familia.

"Todos los días, por siempre": el último adiós de Lucas Trejo, el futbolista que perdió a su familia en Venezuela

Hace 56 minutos
El desgarrador posteo del capitán de Suiza tras la derrota ante Argentina en el Mundial: No pudo ser

El posteo del capitán de Suiza tras la derrota ante Argentina y la respuesta del Dibu Martínez

Hace 1 hora
La antesala de lo que fue la Revolución Francesa: hartazgo y desigualdad. 

Por qué estalló la Revolución Francesa: de la miseria del pueblo a los lujos y fake news de María Antonieta

Hace 1 hora
La China Suárez compartió un video del festejo tras el triunfo de la Scaloneta. 

El festejo íntimo de la China Suárez tras la victoria de la Selección argentina junto a Mauro Icardi

Hace 1 hora
Milei viajará el próximo 25 de julio a Brasil.

El Gobierno de Brasil fulminó a Milei por apoyar la campaña de Flavio Bolsonaro

Hace 1 hora