12 de julio de 2026 Inicio
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Victoria Villarruel apoyó a los docentes en medio del conflicto con el Gobierno: "Merecen una retribución acorde"

La vicepresidenta respaldó el reclamo del sector educativo y volvió a despegarse de Javier Milei. "Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación", remarcó.

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La vicepresidenta Victoria Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel.

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a subir la tensión con el mandatario Javier Milei y apoyó al sector educativo en medio de los reclamos al Gobierno por mayor financiamiento, ya que advirtió que los trabajadores del sector "merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan".

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En la red social X, Villarruel recordó sus estudios en un establecimiento militar. "El Instituto Social Militar Dámaso Centeno comenzó su historia hace más de un siglo con una idea profundamente argentina: brindar educación, contención y oportunidades a quienes más lo necesitaban. Desde entonces, miles de alumnos pasaron por sus aulas y encontraron ahí una excelente formación académica y también valores que los acompañarían para siempre", destacó.

"Como egresada del Dámaso, guardo un enorme cariño por una institución que forma parte de mi historia personal. En sus pasillos aprendí lecciones que iban mucho más allá de los libros. Guardo los mejores recuerdos y amistades que trascienden las décadas", agregó en esta línea.

En tanto, remarcó la labor de los docentes y se refirió a los salarios del sector: "Nada de eso sería posible sin generaciones de docentes que dedicaron su vida a enseñar. Quienes eligen la educación cumplen una misión fundamental para el futuro de la Nación. Por eso merecen reconocimiento, respeto y retribución acordes a la importancia de la tarea que realizan".

También destacó la importancia de los establecimiento. "Su trayectoria demuestra que las instituciones perduran cuando mantienen vivos los principios sobre los que fueron construidas y continúan formando ciudadanos comprometidos con su comunidad y con la Patria", subrayó.

"Mi saludo a directivos, docentes, no docentes, alumnos, exalumnos y familias que mantienen vivo el espíritu de esta querida casa de estudios. Feliz aniversario fundacional a mi querido Dámaso Centeno, una institución que forma parte de la historia nacional y que también ocupa un lugar muy especial en mi corazón", concluyó.

Victoria Villarruel pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que están pasando estrechez económica"

La vicepresidenta Victoria Villarruel reiteró el jueves desde Tucumán que "sin trabajo y sin producción no hay patria", aclaró que "no pienso en ninguna candidatura" y pidió "mirar a los discapacitados, los jubilados y los que hoy están pasando estrechez económica".

Villarruel le agradeció al gobernador Osvaldo Jaldo la invitación para formar parte tanto de la vigilia como de los festejos por el Día de la Independencia y sostuvo que "es muy importante que tengamos real federalismo, porque la Argentina no es la Ciudad de Buenos Aires, es todo el país. Por eso es importante recorrer las provincias".

En línea con lo expresado horas atrás, la vicepresidenta reiteró que "sin trabajo y sin producción no hay patria". En declaraciones a distintos medios que se encontraban en la provincia de Tucumán, Villarruel aseguró que "no pienso en ninguna candidatura". Pidió además "mirar a los discapacitados y a los jubilados, a los que hoy están pasando estrechez económica".

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