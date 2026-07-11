El posteo de Cami Homs durante el partido de Argentina que llamó la atención de todos La modelo compartió una postal desde la intimidad de su hogar mientras la Albiceleste disputaba un partido clave ante Suiza. La imagen no tardó en generar comentarios por un detalle que involucra a uno de los jugadores. Agregar C5N en









El inesperado posteo de Camila Homs en sus redes. Instagram

Camila Homs sorprendió a todos con una historia que compartió en medio del partido de la Selección argentina ante Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026. La postal rápidamente generó muchos comentarios.

A través de su cuenta de Instagram, la modelo compartió una tierna postal desde el living de su casa donde se ve a dos niños luciendo las camisetas de Argentina, con el partido de fondo y una mesa preparada para la ocasión: alentar al conjunto de Lionel Scaloni. Sin escribir una sola palabra, Homs dejó en claro que toda la familia sigue de cerca el partido.

El posteo no pasó inadvertido porque, del otro lado de la pantalla, uno de los protagonistas es Rodrigo De Paul, expareja de Camila y padre de dos de sus hijos. Si bien la modelo no hizo ninguna referencia hacia el jugador, la coincidencia fue suficiente para que los usuarios lo señalen como un gesto de apoyo, pese a los conflictos que hubo en el pasado entre la pareja.