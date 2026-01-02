Turismo en Córdoba: el sitio que propone sumergirse en los ritmos de propios de un pueblo

Es un refugio tranquilo y con mucha sombra, ideal para una escapada de relax muy cerca de la ciudad.

Durante el verano, muchos viajeros buscan un lugar tranquilo, sin el ritmo acelerado de las grandes ciudades. Córdoba tiene muchos sitios que cumplen con este requisito. Sus pueblos en medio de las sierras , son el destino ideal para relajar es esta época del año .

Para quienes están en busca de un lugar que emana tranquilidad, Saldán es sin duda un rincón que tenés que conocer . Es de esos pueblos que te reciben con mucha sombra, calles tranquilas y un aire a historia que se siente en cada esquina. Está tan pegado a Córdoba Capital que es muy fácil llegar y puede ser el plan ideal para una escapada de tarde o un fin de semana de relax para quienes están en la capital cordobesa.

Este lugar ofrece naturaleza e historia . Los Arcos de Saldán son un ícono del lugar y un ejemplo de esto; fueron construidos entre 1888 y 1890 por Cassaffousth, Bialet Massé y Dumesnil, los mismos ingenieros que hicieron el dique San Roque .

Saldán fue uno de los primeros lugares de veraneo de la provincia y todavía conserva esa esencia de pueblo de antes, donde el río y los árboles son los verdaderos protagonistas. Indudablemente, su escenario natural te invita a caminar despacio y disfrutar del aire puro, descubriendo rincones que parecen sacados de una postal antigua.

Saldán está ubicado en las Sierras Chicas , prácticamente unido a la zona noroeste de Córdoba Capital. Está a solo 28 km del centro de la ciudad , lo que lo convierte en uno de los destinos más accesibles. Podés llegar en menos de una hora por la Avenida Ricardo Rojas o por la ruta que viene desde Villa Allende.

Qué puedo hacer en Saldán

Lo más destacable es su entorno natural que invita a realizar actividades tranquilas al aire libre y relajarse. El río Saldán atraviesa el pueblo y ofrece espacios verdes ideales para tirar una manta y disfrutar de unos mates bajo los árboles. La Plaza Central es otro escenario perfecto para este plan.

Frente a la plaza vas a encontrar la Iglesia Nuestra Señora del Carmen, una parada obligada por su arquitectura y su paz. El Anfiteatro es otro punto clave en el mapa de Saldán para visitar. Es un espacio cultural al aire libre donde suelen hacerse eventos y festivales, rodeado de mucha vegetación.

Los senderos que rodean la localidad son perfectos para caminar o andar en bici sin demasiada dificultad, disfrutando siempre de las vistas de las Sierras Chicas. Para quienes buscan algo más de movimiento, cuenta con circuitos de mountain bike que conectan con otros pueblos del corredor serrano.

Este pueblo ofrece todas las comodidades para un viaje. Cuenta con dos hospedajes y una hostería. Además, hay restaurantes, rotiserías, pizzerías, cervecerías artesanales y cafeterías.

Cómo llegar a Saldán

En auto desde Córdoba podés ir por la Avenida Ricardo Rojas o por la Avenida Rafael Núñez hacia Villa Allende y después desviar a Saldán. Entre 30 y 50 minutos podés estar ahí tranquilamente. Además, al estar tan cerca de la capital, hay varias líneas de colectivos urbanos e interurbanos que te dejan en el centro del pueblo por poco dinero.

El trayecto desde CABA, es de unos 715 km. Tenés que tomar la Ruta 9 hasta Córdoba y después cruzar la ciudad hacia el noroeste por la ruta indicada anteriormente. El pueblo está muy cercano al aeropuerto de Córdoba, lo que lo convierte en el destino perfecto para quienes buscan un paisaje serrano rodeado de naturaleza ni bien bajan del avión.