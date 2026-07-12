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Crece la tensión

Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto

Después de que las fuerzas iraníes atacaran un buque con bandera de Chipre, el Comando Central estadounidense lanzó una ofensiva contra 130 objetivos militares. En paralelo, varios países de Medio Oriente condenaron el accionar iraní y denunciaron agresiones por parte del régimen en las últimas horas.

- 12 de julio 2026 - 10:41
Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz pero Estados Unidos lo niega. 

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz pero Estados Unidos lo niega. 

Editada por IA

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A principios de la semana al menos tres petroleros fueron atacados en el estrecho de Ormuz lo que desencadenó un intercambio de ataques entre Estados Unidos e Irán. En las últimas horas la ofensiva se encrudeció, el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán (CGRI) anunció que la ruta comercial quedará cerrada pero el Comando Central estadounidense desestimó este mensaje y aclararon que permanece abierto.

En paralelo desde Emiratos Árabes Unidos, Qatar, Kuwait y Bahréin respondieron a los drones y misiles lanzados por Irán a diferentes bases estadounidenses. Mientras que Mohammad Bagher Ghalibaf, presidente del Parlamento iraní, aseguró en redes sociales que "la era de los acuerdos unilaterales ha terminado".

"Ya se los dijimos: cumplan con su palabra o paguen el precio. La realidad llama a la puerta", sentenció en un duro mensaje. Sin embargo, desde el Comando Central de Estados Unidos informó que la Guardia Revolucionaria "atacó de forma descarada" un buque con bandera de Chipre mientras cruzaba el estrecho de Ormuz.

"Se le brindó a Irán otra oportunidad más para demostrar su cumplimiento del Memorándum de Entendimiento tras haber sido considerado responsable de ataques anteriores contra buques mercantes, pero ha vuelto a fallar", sentenciaron en un comunicado.

La embajada de Estados Unidos en Omán pidió a los ciudadanos "quedarse en casa"

Tras varios ataques iraínes en zonas del norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, la embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos "para la ciudad de Duqm y sus alrededores inmediatos, así como para la gobernación de Musandam, debido a la actividad reciente. Si se encuentra en Duqm o Musandam, en la medida de lo posible, permanezca en su residencia, hotel u otro edificio, y manténgase alejado de las ventanas".

Donald Trump tras los nuevos ataques a Irán: "Los golpeamos muy fuerte"

El presidente de Estados Unidos participó de una entrevista telefónica para el medio CNN donde respaldó la ofensiva estadounidense tras el ataque contra embarcaciones en el estrecho de Ormuz. "Los golpeamos muy fuerte anoche. Teníamos un acuerdo ayer. Estaban cediendo todo y luego, de repente, atacaron un barco", expresó.

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que el estrecho de Ormuz está abierto

En redes sociales el CENTCOM informó que "Estrecho de Ormuz está abierto a todas las embarcaciones que buscan transitar legalmente por la vía marítima internacional. Las fuerzas de EE.UU. están posicionadas y preparadas para garantizar que la libertad de navegación siga disponible a pesar de la agresión iraní injustificada, el acoso, las amenazas y las declaraciones arbitrarias. Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye".

Además desmintieron los dichos del comandante iraní de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que había afirmado que "ningún buque extranjero puede pasar por el Estrecho de Ormuz sin ser identificado, rastreado y monitoreado por fuerzas iraníes". A lo que desde CENTCOM explicaron que "Irán no controla el Estrecho de Ormuz. Sigue siendo una vía marítima internacional. Las fuerzas de EE.UU. están posicionadas y preparadas para mantenerlo así".

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