Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto

El Comando Central de Estados Unidos afirmó que el estrecho de Ormuz está abierto

En redes sociales el CENTCOM informó que "Estrecho de Ormuz está abierto a todas las embarcaciones que buscan transitar legalmente por la vía marítima internacional. Las fuerzas de EE.UU. están posicionadas y preparadas para garantizar que la libertad de navegación siga disponible a pesar de la agresión iraní injustificada, el acoso, las amenazas y las declaraciones arbitrarias. Irán no controla el estrecho. El tráfico fluye".

Además desmintieron los dichos del comandante iraní de la Marina del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica que había afirmado que "ningún buque extranjero puede pasar por el Estrecho de Ormuz sin ser identificado, rastreado y monitoreado por fuerzas iraníes". A lo que desde CENTCOM explicaron que "Irán no controla el Estrecho de Ormuz. Sigue siendo una vía marítima internacional. Las fuerzas de EE.UU. están posicionadas y preparadas para mantenerlo así".