Estados Unidos lanzó nuevos ataques contra Irán y aseguró que el estrecho de Ormuz permanece abierto

La embajada de Estados Unidos en Omán pidió a los ciudadanos "quedarse en casa"
Tras varios ataques iraínes en zonas del norte de Omán, cerca del estrecho de Ormuz, la embajada estadounidense recomendó a sus ciudadanos "para la ciudad de Duqm y sus alrededores inmediatos, así como para la gobernación de Musandam, debido a la actividad reciente. Si se encuentra en Duqm o Musandam, en la medida de lo posible, permanezca en su residencia, hotel u otro edificio, y manténgase alejado de las ventanas".