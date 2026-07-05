Los obstáculos no llegan para detenerte, sino para mostrarte la fuerza que aún no sabías que tenías

Hoy les quiero compartir este mantra que aprendí a mis 20 años en India.
En India existe la creencia de que si meditamos con concentración y devoción repitiendo un mantra toda la energía bloqueada en nuestros cuerpos físico y sutil comenzará a circular.
Hoy les quiero compartir este mantra que aprendí a mis 20 años en India.
Om gam ganapataye namaha
El mantra a Ganesha, el Dios que remueve los obstáculos y dificultades.
Ganesha, también llamado Ganapati (conductor de las huestes celestiales) o Vinayaka (señor de todos los seres), es una de las representaciones de Dios más conocidas en los países de oriente. Ganesha es considerado el maestro de la inteligencia y sabiduría. El culto a Ganesha está ampliamente difundido no sólo en India, sino en toda Asia y en años recientes ha llegado a países occidentales. A sus devotos se les denomina Ganapatyas.
La figura de Ganesha posee múltiples significados y simbolismos que expresan un estado de perfección, así como los medios para obtenerla. Ganesha es el símbolo de aquel que ha descubierto a la divinidad dentro de sí mismo. Representa el perfecto equilibrio entre las energías masculina y femenina, entre fuerza y bondad y entre poder y belleza. También representa la capacidad de discernir entre la realidad y la ilusión, entre lo real y lo irreal.
En el “Ganapati Upanishad”, antiguas escrituras de la India dedicadas a Ganesha, se lo describe como el supremo espíritu que es eterno, sin género, omnipotente, omnisciente, sin cambio, infinito, inmanente; la fuente primordial, la realidad trascendental que es la base divina de todo lo que existe en el universo, el ser de infinita conciencia y gozo. Además, es considerado por todos los hindúes como el Dios de la buena suerte, que otorga prosperidad y fortuna en todos los ámbitos de nuestra vida.
Este mantra es adecuado para recitar al iniciar cualquier práctica espiritual, antes de emprender un viaje, un nuevo trabajo o carrera, al comenzar cualquier nuevo proyecto o actividad importante, ya sea mundana o espiritual, para que se disuelvan las dificultades, para que todo obstáculo sea eliminado y el camino se despeje, logrando así alcanzar el éxito y la buena fortuna.
OM: el sonido primordial de la creación.
GAM: el mantra del Dios Ganesha.
GANAPATAYE: Ganapati es el líder que remueve todos los obstáculos y dificultades de la vida.
NAMAH: saludo y entrega desde lo más profundo de nuestro ser.
"Om, me inclino ante el Señor Ganesha. Lo saludo desde lo más profundo de mi ser al Señor que remueve todos los obstáculos y dificultades de la vida."
Ganesha es quien remueve todos los obstáculos e impedimentos en nuestra vida.
En India existe la creencia de que si meditamos con concentración y devoción repitiendo este mantra, toda la energía bloqueada en nuestros cuerpos físico y sutil comenzará a circular. Ganesha nos otorga también el conocimiento supremo, el conocimiento del ser.
Amigos queridos, los mayores obstáculos muchas veces están en nuestra mente, en nuestros miedos, en las dudas o en las creencias que nos limitan. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de luchar contra todo lo que ocurre afuera y empezamos a transformar lo que sucede dentro de nosotros. Al hacerlo, aparece la claridad, recuperamos la confianza y descubrimos que muchos de los obstáculos que parecían imposibles de superar eran, en realidad, puertas hacia nuestro crecimiento.
Cuando transformás tu interior, el camino también comienza a despejarse.
Gracias por existir