Los obstáculos no llegan para detenerte, sino para mostrarte la fuerza que aún no sabías que tenías

En India existe la creencia de que si meditamos con concentración y devoción repitiendo un mantra toda la energía bloqueada en nuestros cuerpos físico y sutil comenzará a circular.

Hoy les quiero compartir este mantra que aprendí a mis 20 años en India.

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El mantra a Ganesha, el Dios que remueve los obstáculos y dificultades.

Ganesha, también llamado Ganapati (conductor de las huestes celestiales) o Vinayaka (señor de todos los seres), es una de las representaciones de Dios más conocidas en los países de oriente . Ganesha es considerado el maestro de la inteligencia y sabiduría. El culto a Ganesha está ampliamente difundido no sólo en India, sino en toda Asia y en años recientes ha llegado a países occidentales. A sus devotos se les denomina Ganapatyas.

La figura de Ganesha posee múltiples significados y simbolismos que expresan un estado de perfección, así como los medios para obtenerla. Ganesha es el símbolo de aquel que ha descubierto a la divinidad dentro de sí mismo. Representa el perfecto equilibrio entre las energías masculina y femenina, entre fuerza y bondad y entre poder y belleza. También representa la capacidad de discernir entre la realidad y la ilusión, entre lo real y lo irreal.

En el “Ganapati Upanishad”, antiguas escrituras de la India dedicadas a Ganesha, se lo describe como el supremo espíritu que es eterno, sin género, omnipotente, omnisciente, sin cambio, infinito, inmanente; la fuente primordial, la realidad trascendental que es la base divina de todo lo que existe en el universo, el ser de infinita conciencia y gozo. Además, es considerado por todos los hindúes como el Dios de la buena suerte, que otorga prosperidad y fortuna en todos los ámbitos de nuestra vida.

Este mantra es adecuado para recitar al iniciar cualquier práctica espiritual, antes de emprender un viaje, un nuevo trabajo o carrera, al comenzar cualquier nuevo proyecto o actividad importante, ya sea mundana o espiritual, para que se disuelvan las dificultades, para que todo obstáculo sea eliminado y el camino se despeje, logrando así alcanzar el éxito y la buena fortuna.

El significado:

OM: el sonido primordial de la creación.

GAM: el mantra del Dios Ganesha.

GANAPATAYE: Ganapati es el líder que remueve todos los obstáculos y dificultades de la vida.

NAMAH: saludo y entrega desde lo más profundo de nuestro ser.

Traducción:

"Om, me inclino ante el Señor Ganesha. Lo saludo desde lo más profundo de mi ser al Señor que remueve todos los obstáculos y dificultades de la vida."

Ganesha es quien remueve todos los obstáculos e impedimentos en nuestra vida.

En India existe la creencia de que si meditamos con concentración y devoción repitiendo este mantra, toda la energía bloqueada en nuestros cuerpos físico y sutil comenzará a circular. Ganesha nos otorga también el conocimiento supremo, el conocimiento del ser.

Amigos queridos, los mayores obstáculos muchas veces están en nuestra mente, en nuestros miedos, en las dudas o en las creencias que nos limitan. El verdadero cambio comienza cuando dejamos de luchar contra todo lo que ocurre afuera y empezamos a transformar lo que sucede dentro de nosotros. Al hacerlo, aparece la claridad, recuperamos la confianza y descubrimos que muchos de los obstáculos que parecían imposibles de superar eran, en realidad, puertas hacia nuestro crecimiento.

Cuando transformás tu interior, el camino también comienza a despejarse.

Gracias por existir