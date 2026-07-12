El sentido mensaje de Antonela Roccuzzo a Lionel Messi y su festejó por el triunfo de la Selección argentina

La pareja del capitán del seleccionado nacional compartió unas imágenes junto a sus hijos Ciro, Thiago y Mateo, mientras alentaban a su papá desde el palco. Como costumbre, después de cada partido, acompañó el posteo con unas palabras de aliento.

Tras el triunfo de la Selección argentina frente a Suiza en tiempo suplementario , Antonela Roccuzzo compartió un sentido mensaje a Lionel Messi y, algunas imágenes del festejo junto a sus hijos Ciro, Thiago y Mateo desde el palco en el Arrowhead Stadium en Kansas.

La esposa del capitán de la Selección argentina dijo presente en el partido que disputó la Scaloneta para obtener un lugar en la semifinal de Mundial 2026. Antonella llegó al estadio acompañada por sus tres hijos, Thiago, Mateo y Ciro, minutos antes del comienzo del partido rodeada por un importante operativo de seguridad.

Después del agonizante encuentro, donde la Selección se impuso ante Suiza 3 a 1, la pareja de Lionel Messi compartió un posteo en su cuenta de Instagram personal con cuatro fotos: la primera junto a sus hijos, la segunda de la camiseta que llevaba puesta con el 10 en la espalda, y otras dos de su look y los accesorios que llevaba .

Al carrusel de fotografías le sumó un mensaje tanto para Lionel Messi como para todo el seleccionado albiceleste: "Vamooooos Argentina. Un pasito más!!!" . El posteo juntó cerca de 700 mil likes tan solo cinco horas después de publicado.

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Por su parte, Lionel Messi también compartió varias fotos del partido y de sus compañeros festejando junto a los hinchas una vez finalizado el encuentro: "Otra vez tocó sufrir pero este equipo nunca deja de creer. Volvemos a estar entre los cuatro mejores del mundo!!! Vamos carajo!!!!".

Argentina - Inglaterra, un clásico con historia: todos los antecedentes, previo a la semifinal del Mundial 2026

Argentina e Inglaterra escribirán un nuevo capítulo de una de las rivalidades más emblemáticas de los Mundiales cuando se enfrenten el miércoles 15 de julio a las 16:00 (hora argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de Atlanta, por una de las semifinales de la Copa del Mundo 2026. Será el sexto enfrentamiento entre ambas selecciones en la historia del torneo y el primero desde Corea-Japón 2002.

Más allá de lo deportivo, el duelo adquirió una dimensión especial a partir de la Guerra de Malvinas de 1982, conflicto bélico que marcó profundamente la relación entre ambos países. Desde entonces, cada cruce mundialista quedó cargado de simbolismo, emociones y una enorme repercusión tanto en Argentina como en Inglaterra.

El historial entre Argentina e Inglaterra en los Mundiales