El festejo íntimo de la China Suárez tras la victoria de la Selección argentina junto a Mauro Icardi

Desde Miami, la China Suárez festejó el triunfo de la Selección argentina y el pase a la semifinal del Mundial 2026 junto a Mauro Icardi y unos amigos. En su cuenta de Instagram mostró la intimidad de la juntada, subió un video a sus historias y cantó al ritmo de la La T y la M.
La pareja se tomó unos días de descanso en Estados Unidos, en medio del escándalo y las tensiones que continúan tras la separación de Mauro Icaradi con Wanda Nara: "Mauro Icardi y La China Suárez se van de vacaciones a Miami. Si bien aún no impactó la transferencia por los 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas junto a Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a su novia Eugenia y amigos a pasar unos días de relax", habría informado la periodista Naiara Vecchio sobre el viaje.
En un principio se rumoreaba que Icardi iba a viajar con sus hijas a Estados Unidos, sin embargo, la periodista añadió que “Francesca e Isabella están con Wanda, quien viajará con sus 5 hijos a Milán, Italia". Frente a este panorama, la China Suárez decidió mostrar un poco de la vida cotidiana de la pareja mientras miran los partidos de la Selección argentina por la televisión.
Durante la noche del sábado se viralizó un video que compartió la actriz en sus historias de Instagram tras el triunfo agónico de la Scaloneta. Mientras se escuchaba de fondo el tema "Pa' la selección" del grupo La T y la M, la China Suárez cantaba y grababa a su alrededor.
Junto a ella se encontraban dos amigos de la pareja Marcelo Calello y Luli di Pace que también cantaban eufóricos, la actriz al realizar un paneo de la televisión dejó ver a Mauro Icardi de fondo sentado en un sillón, aunque solo fueron algunos segundos, no se lo veía tan compenetrado en el festejo como a quiénes tenía alrededor. "Qué manera de sufrir LPM", escribió en la grabación y etiquetó a quiénes la acompañaban.
Se filtró por qué comenzó la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi
Se filtró por qué comenzó la crisis entre la China Suárez y Mauro Icardi revelan el supuesto motivo que habría desatado un nuevo conflicto en la relación entre la actriz y el futbolista, en medio de versiones de tensión y distancia. La conexión entre la actriz y el futbolista atraviesa un momento de tensión luego de que se conocieran nuevas versiones sobre el posible origen del distanciamiento que habría impactado de lleno en la pareja.
Se trata de un romance altamente mediático, marcado por la exposición constante en redes sociales y la repercusión pública de cada movimiento, especialmente por su vínculo con la ex pareja del futbolista, Wanda Nara, y la sucesión de posteos y cruces que suelen amplificar cada episodio del entorno sentimental.
Además, este tipo de información suele tener un alto nivel de consumo continuo por parte del público, ya que el interés en la vida personal de figuras mediáticas se mantiene activo en internet y medios de espectáculos, impulsando la circulación constante de rumores, actualizaciones y nuevos capítulos vinculados al noviazgo.