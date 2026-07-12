El festejo íntimo de la China Suárez tras la victoria de la Selección argentina junto a Mauro Icardi La actriz decidió grabar un video junto al futbolista mientras miraban el partido de la Scaloneta ante Suiza y el triunfo que le valió al combinado nacional un nuevo lugar entre los cuatro mejores del mundo. Agregar C5N en









La China Suárez compartió un video del festejo tras el triunfo de la Scaloneta.

Desde Miami, la China Suárez festejó el triunfo de la Selección argentina y el pase a la semifinal del Mundial 2026 junto a Mauro Icardi y unos amigos. En su cuenta de Instagram mostró la intimidad de la juntada, subió un video a sus historias y cantó al ritmo de la La T y la M.

La pareja se tomó unos días de descanso en Estados Unidos, en medio del escándalo y las tensiones que continúan tras la separación de Mauro Icaradi con Wanda Nara: "Mauro Icardi y La China Suárez se van de vacaciones a Miami. Si bien aún no impactó la transferencia por los 20 meses de cuota alimentaria de sus hijas junto a Wanda Nara, Icardi puede salir del país e invitó a su novia Eugenia y amigos a pasar unos días de relax", habría informado la periodista Naiara Vecchio sobre el viaje.

En un principio se rumoreaba que Icardi iba a viajar con sus hijas a Estados Unidos, sin embargo, la periodista añadió que “Francesca e Isabella están con Wanda, quien viajará con sus 5 hijos a Milán, Italia". Frente a este panorama, la China Suárez decidió mostrar un poco de la vida cotidiana de la pareja mientras miran los partidos de la Selección argentina por la televisión.

CHINA SUÁREZ DESDE MIAMI FESTEJANDO EL TRIUNFO GANAMOS pic.twitter.com/iAg4Cbw5TZ — China Hermosa (@chinermosa) July 12, 2026 Durante la noche del sábado se viralizó un video que compartió la actriz en sus historias de Instagram tras el triunfo agónico de la Scaloneta. Mientras se escuchaba de fondo el tema "Pa' la selección" del grupo La T y la M, la China Suárez cantaba y grababa a su alrededor.

Junto a ella se encontraban dos amigos de la pareja Marcelo Calello y Luli di Pace que también cantaban eufóricos, la actriz al realizar un paneo de la televisión dejó ver a Mauro Icardi de fondo sentado en un sillón, aunque solo fueron algunos segundos, no se lo veía tan compenetrado en el festejo como a quiénes tenía alrededor. "Qué manera de sufrir LPM", escribió en la grabación y etiquetó a quiénes la acompañaban.