5 de julio de 2026 Inicio
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Truco revelado: así podés mantener tu jardín con olor a jazmín durante todo el año

La planta trepadora que tenés que sembrar en otoño para llenar de flores el espacio exterior en primavera.

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La Campsis radicans llega fortalecida a la primavera

La Campsis radicans llega fortalecida a la primavera, momento en el que comienza un crecimiento acelerado y una floración que puede extenderse durante la primavera y buena parte del verano.

  • Una alternativa resistente que cada vez eligen más aficionados a la jardinería.
  • El paso clave que puede marcar la diferencia en su desarrollo.
  • Los cuidados esenciales para potenciar su floración.
  • Dónde conviene ubicarla para que crezca sin problemas.
  • Por qué el otoño es la época ideal para plantarla.

Truco revelado: esta planta trepadora crece rápido, resiste el frío y el calor, decora los exteriores y la tenés que sembrar en otoño para llenar de flores el jardín en el período primaveral. Así podés mantener tu espacio verde con olor a jazmín durante todo el año.

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Quienes buscan un exterior colorido sin realizar demasiados cuidados tienen una opción ideal: una especie de desarrollo vegetativo vertical de rápido crecimiento que se destaca por sus llamativas flores anaranjadas y rojas. Sembrarla durante la estación otoñal favorece el desarrollo de sus raíces y garantiza una floración abundante cuando llegan los primeros días cálidos.

Además de su valor ornamental, esta variedad se adapta a distintos climas y puede soportar tanto las bajas temperaturas del invierno como el calor intenso del verano una vez que está completamente establecida. Gracias a su resistencia, rápido despliegue y escaso mantenimiento, esta flora se presenta como una excelente alternativa para quienes buscan renovar el jardín y disfrutar de una explosión de colores durante la primavera y la temporada estival.

Cómo hacer que tu jardín huela a jazmín durante todo el año

El otoño es la época recomendada para incorporar esta trepadora al jardín porque el suelo conserva temperatura suficiente para que las raíces se desarrollen antes de la llegada del invierno. De esta manera, la Campsis radicans llega fortalecida a la primavera, momento en el que comienza un crecimiento acelerado y una floración que puede extenderse durante buena parte del verano.

Su capacidad para cubrir pérgolas, cercos, paredes y enrejados en poco tiempo la convierte en una de las especies más elegidas para decorar espacios exteriores. Aunque es considerada una planta rústica y de bajo mantenimiento, existen algunos cuidados que ayudan a potenciar su vigor y la cantidad de flores.

La Campsis necesita al menos seis horas diarias de luz solar directa. También puede desarrollarse en semisombra, aunque la floración suele ser menos abundante. Si bien se adapta a distintos tipos de tierra, crece mejor en suelos fértiles, ricos en materia orgánica y que no acumulen agua. Durante el primer año es importante conservar la humedad del sustrato sin generar encharcamientos. Una vez establecida, tolera períodos de sequía sin mayores inconvenientes. Como se trata de una trepadora vigorosa, necesita estructuras donde sujetarse, como pérgolas, rejas, alambrados o muros.

La poda de las ramas más viejas durante el invierno favorece la aparición de nuevos brotes y una floración más intensa en la temporada siguiente. Además de aportar color al jardín, la ornamental atrae insectos polinizadores como abejas y también colibríes, lo que contribuye a aumentar la biodiversidad del espacio verde.

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