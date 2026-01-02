2 de enero de 2026 Inicio
Turismo en Córdoba: el pueblo que tiene huellas prehispánicas y un estilo colonial

Esta localidad ubicada a 125 kilómetros de la capital provincial, se presenta como un rincón ideal para descubrir restos arqueológicos, patrimonio arquitectónico y espacios naturales.

En este lugar es posible descansar mientras se desconecta en pleno corazón serrano.

En este lugar es posible descansar mientras se desconecta en pleno corazón serrano.

  • San José de la Dormida combina restos arqueológicos de la cultura sanavirón con arquitectura colonial, incluyendo Los Morteritos como principal testimonio prehispánico de la zona
  • El pueblo funcionó como posta de descanso en el antiguo Camino Real al Alto Perú durante el Virreinato del Río de la Plata, lo que le otorgó su nombre característico
  • Entre sus atractivos se destacan casonas históricas construidas entre 1850 y 1900, el Museo Regional Sanavirón, la parroquia San José y un paseo de artesanos con productos locales
  • El entorno natural ofrece balnearios como Quebrada del Tigre y Huertas Viejas, además del Parque Autóctono y el espacio recreativo Alto de la Cruz para actividades al aire libre

San José de la Dormida aparece en escena para este verano como un destino que mezcla la herencia de los pueblos originarios con el legado de la época colonial en el norte cordobés. Este pueblo conserva importantes testimonios arqueológicos de la cultura sanavirón, que habitó la región y bautizó el lugar como Chipitín, término que significa "hombre del río". Entre estos vestigios se destaca Los Morteritos, considerado el principal sitio arqueológico que documenta la presencia prehispánica en la zona.

La denominación actual del poblado se remonta al período del Virreinato del Río de la Plata, cuando se estableció como punto estratégico de "dormida" o "dormidero" para los viajeros que transitaban el antiguo Camino Real rumbo al Alto Perú. Esta función como posta de descanso y abastecimiento marcó profundamente la identidad del lugar, cuya arquitectura colonial se preserva en casonas antiguas edificadas entre 1850 y 1900 que aún pueden recorrerse por sus calles. El patrimonio se completa con un Aguaribay Histórico y la parroquia dedicada a San José, patrono de la localidad, emplazada frente a la plaza San Martín.

El destino ofrece una experiencia que va más allá del recorrido histórico, integrando espacios naturales y propuestas recreativas para todos los gustos. Los balnearios Quebrada del Tigre y Huertas Viejas permiten disfrutar de ríos y fauna silvestre en un entorno serrano, mientras que el Parque Autóctono y el espacio verde recreativo Alto de la Cruz se presentan como opciones ideales para caminar, realizar ciclismo de montaña o simplemente relajarse.

josé de la Dormida

Dónde queda José de la Dormida

San José de la Dormida se ubica en el departamento Tulumba, en la provincia de Córdoba. Esta localidad de 5823 habitantes según el censo Indec 2022 se encuentra situada en la intersección de la Ruta Nacional 9 y la ruta provincial 16, a 125 kilómetros de distancia de la Ciudad de Córdoba.

Su posición geográfica en pleno corazón del norte cordobés la convierte en un punto estratégico rodeado de paisajes serranos, conservando la tradición de ser paso obligado para turistas tal como lo fue durante la época colonial cuando funcionaba como posta en el Camino Real al Alto Perú.

Qué puedo hacer en José de la Dormida

Las actividades y atractivos disponibles en este pueblo histórico son diversos:

  • Visitar Los Morteritos, el principal yacimiento arqueológico que testimonia la presencia de los pueblos sanavirones que habitaron la región en tiempos prehispánicos.
  • Recorrer las callecitas del pueblo para descubrir casonas antiguas construidas entre 1850 y 1900 que conservan la arquitectura colonial característica de la zona.
  • Conocer el Aguaribay Histórico, un árbol emblemático que forma parte del patrimonio natural y cultural del lugar.
  • Visitar la parroquia San José, dedicada al patrono de la localidad, ubicada frente a la plaza San Martín como punto de referencia arquitectónico.
  • Explorar el Museo Regional Sanavirón, instalado en una antigua casona que resguarda colecciones de objetos y testimonios de diferentes períodos históricos.
  • Recorrer el paseo de artesanos para adquirir conservas, dulces y productos elaborados a mano por artesanos locales.
  • Disfrutar de los balnearios Quebrada del Tigre y Huertas Viejas, espacios naturales con ríos y fauna silvestre ideales para refrescarse y relajarse.
  • Realizar caminatas o ciclismo de montaña por el entorno serrano que rodea la localidad.
  • Visitar el Parque Autóctono para apreciar la flora nativa de la región.
  • Conocer el espacio verde recreativo Alto de la Cruz, ideal para paseos, actividades al aire libre y cabalgatas.
  • Disfrutar de la gastronomía local en restaurantes, parrillas y paradores serranos que ofrecen platos abundantes, sabores tradicionales y atención cordial.
josé de la Dormida

Cómo llegar a José de la Dormida

Para acceder a San José de la Dormida se debe tomar la Ruta Nacional 9 norte desde Córdoba Capital, manejando directamente hasta alcanzar el departamento de Tulumba, recorriendo una distancia de 125 kilómetros. El pueblo se encuentra en la intersección de la RN 9 con la ruta provincial 16.

Para quienes prefieren viajar en transporte público, existen servicios de colectivo que conectan la localidad con la capital provincial a través de las empresas Fonobus y Ersa. La localidad cuenta con diversas opciones de alojamiento, incluyendo hospedajes, hoteles, un hostel y cabañas en zonas aledañas para diferentes presupuestos.

