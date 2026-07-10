10 de julio de 2026 Inicio
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En un club  tradicional de Caballito se come abundante y casero: una cantina con parrilla, café de especialidad y platos copiosos

Dentro del Club Ferro Carril Oeste acaba de abrir Lisboa Cantina, un espacio que rescata el espíritu de las tradicionales cantinas porteñas con una propuesta para disfrutar desde el desayuno hasta la cena. Parrilla, pastas caseras, milanesas gigantes y café de especialidad son parte de la experiencia.

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Para quienes disfrutan de la buena comida sin vueltas.

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Caballito acaba de sumar un nuevo lugar para quienes disfrutan de la buena comida sin vueltas. Se trata de Lisboa Cantina, una reciente apertura ubicada en el Anexo de Racquetball del histórico Club Ferro Carril Oeste, que en pocos meses comenzó a convertirse en un punto de encuentro para vecinos y vecinas, la gente socia del club y quienes buscan platos abundantes en un ambiente relajado.

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Con grandes ventanales, mucha luz natural y una estética cálida, el espacio recupera el espíritu de las clásicas cantinas porteñas, esas donde la comida casera y las porciones generosas son protagonistas. El nombre también tiene su historia: hace referencia tanto a los emblemáticos tranvías de Lisboa como al antiguo tranvía que durante años recorrió las calles de Caballito, un guiño a la identidad del barrio.

La propuesta está pensada para acompañar cualquier momento del día. Desde un desayuno con café de especialidad hasta un almuerzo familiar, una merienda tranquila o una cena con parrilla y vino, la carta invita a volver a los sabores de siempre con una mirada actual.

Qué probar en Lisboa Cantina

La carta de Lisboa Cantina acompaña todos los momentos del día con café de especialidad, espresso, cappuccino, latte y chocolate caliente junto a medialunas, tostados, ciabattas y avocado toast, así como almuerzos y cenas donde sobresalen las entradas para compartir, entre ellas clásicos de cantina como la provoleta, los buñuelos de espinaca, las croquetas, las rabas con alioli de lima, las mollejas al verdeo y las tortillas de papa, ideales para disfrutar al centro de la mesa.

La propuesta continúa con una parrilla de cortes seleccionados: entraña, bife de chorizo, marucha y asado banderita, además de milanesas que ya se perfilan entre las favoritas, encabezadas por la Milanesa Lisboa, una napolitana gigante pensada para compartir. La carta también suma pastas caseras, carnes, hamburguesas y sándwiches, mientras que el cierre llega con postres bien tradicionales como tiramisú, chocotorta, flan, panqueques con dulce de leche y helados, manteniendo el espíritu de una cocina casera y abundante.

Con una ubicación poco habitual dentro de uno de los clubes más tradicionales de Buenos Aires y una cocina que apuesta por los sabores de siempre, Lisboa Cantina se perfila como una de las aperturas gastronómicas más interesantes de Caballito para disfrutar en cualquier momento del día.

Dónde queda Lisboa Cantina

Esta nueva cantina está ubicada en el anexo del Racquetball dentro del Club Ferro Carril Oeste en Caballito, en la calle Federico G. Lorca 189.

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